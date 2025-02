«Me tiene asombrada y preocupada que se hable con tanta ligereza de abusos sexuales», expresa Aina Díaz, abogada especializada en violencia machista, al ser preguntada por las acusaciones vinculadas al coordinador general de Esquerra Unida en Baleares, Juanjo Martínez. «Sobre si los testimonios hablan de este hombre o de otro, u otros, eso lo deben decir quienes lo sepan», argumenta. Cabe precisar que Podemos lo ha cesado como miembro del consejo de administración de la EMT Palma.

Díaz, que dejó de formar parte de Esquerra Unida hace 13 años, argumenta que «se están mezclando actitudes y actos machistas con conductas delictivas tipificadas, que nadie ha denunciado. A su modo de ver, «lo único que se está consiguiendo es desdibujar los límites entre lo que son actitudes reprobables en lo ético y lo político no delictivas, y lo que es el derecho penal». En este punto, resalta que «los comportamientos machistas no son nada éticos y las feministas luchamos contra ellos cada día en nuestra vida privada, social y política con herramientas no jurídicas».

«Las que pierden son las víctimas»

La citada abogada asegura que con todo esto «las que pierden son las víctimas de delitos, ya que cada vez lo van a tener más difícil para que prosperen sus denuncias si todo es abuso sexual en el imaginario colectivo, puesto que en la ley y en los tribunales, donde encima impera la Justicia patriarcal, no es así».

Díaz aconseja a las víctimas de delitos de abusos sexuales que «acudan a denunciar a la comisaría o a los juzgados acompañadas de abogada y ejercer sus derechos; para algo hemos luchado para tipificar muchas de las violencias machistas». A las mujeres «víctimas de machismo social, pero sin delito, les recomendaría hacer fuerza en los partidos políticos para que haya más control sobre el perfil feminista de sus dirigentes».

En su opinión, «no estaría mal un debate en las izquierdas sobre el machismo que impera en sus filas, en todos los partidos, pese a los programas feministas».