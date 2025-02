La creadora de la cuenta de Instagram abusos_baleares: «Las víctimas no denuncian por miedo a los agresores»

«Las víctimas de violencia de género no denuncian por miedo a los agresores». Esta es la conclusión a la que ha llegado Aida Cortecero, creadora de la cuenta de Instagram abusos_baleares, después de llevar unos dos meses recibiendo «relatos de muchas mujeres de Baleares que han padecido casos de abuso o acoso».

Cortecero explica que decidió poner en marcha esta iniciativa en las Islas porque «yo fui víctima de abuso sexual en la infancia y como mi delito está prescrito y no pude recurrir a la Justicia decidí seguir los pasos de la periodista Cristina Fallarás. Sólo me quedó el relato como herramienta para hacer una cierta justicia». A su modo de ver, «hay un territorio machista muy en el limbo porque muchas mujeres no se atraven a denunciar por miedo o porque alguos de los casos ya han prescrito y en su día no tuvieron la oportunidad de hacerlo».

A su modo de ver, es fundamental crear un relato con la visualización de todos estos casos de abuso, con la finalidad de poner fin a esta lacra social, «extemdoda em todos los ámbitos y no sólo el político». Como adelantó Ultima Hora el pasado lunes, varias mujeres señalan a un político de izquierdas del Ajuntament de Palma por supuestos abusos a través de la cuenta de Instagram abusos_baleares.

Esta noticia tuvo mucha repercusión y se comenzó a vincular a Juanjo Martínez, coordinador general d’Esquerra Unida de les Illes Balears. Ultima Hora ha publicado en primicia que Podemos ha decidido fulminar a Martínez como miembro del consejo de administración de la EMT de Palma. Cabe recorcar que Podemos y Esquerra Unida han concurrido juntos a varias eleciones, entre ellas a las municipales del 2023 y la formación morada decidió que Martínez fuese su representante en la citada empresa pública, pero ahora ha cedidido cesarlo por pérdida de confianza.

«Abusos hay en todos los ámbitos»

La creadora de la cuenta de Instagram abusos_baleares precisa que «abusos hay en todos los ámbitos, aunque los que tienen más repercusión son los políticos». Por ello, considera fundamental que las víctimas tengan un espacio en el que expresarse, ya que insiste en que tienen mucho miedo en denunciar. «Vivimos en un sistema patriarcal que no defiende a las mujeres», lamenta.

Además, puntualiza que los casos de abuso no se pueden vincular con una idelogía política, aunque han salido más a la luz en el ámbito de la izquierda, como por ejemplo el que afecta Íñigo Errejón. «No es que no haya casos de abuso en la derecha, lo que pasa es que las mujeres de derechas tienen más interiorizado el discurso machista y no los cuentan», señala.

«Un caso muy gordo relacionado con un político»

Cortecero expresa su sorpresa por todas las mujeres de Baleares que están recurriendo a su cuenta de Instagram abusos_baleares para dar a conocer sus historias, «muchas de ellas aterradoras». Además, avanza que se han puesto en contacto con ella para informarla de «un caso muy gordo relacionado con un político», aunque desconoce de quién se trata.

Preguntada por si las víctimas deben denunciar, responde que se trata de una decisión personal de cada una de ellas, e insiste, en que desde su cuenta de Instagram no se les presiona; el anonimato también está garantizado. Sin embargo, a nivel personal sí aconseja interponer una denuncia con la finalidad de que estos delitos no queden impunes.