Cristián Pallés ya no está ligado al mundo de la política. Se desvinculó tras la decepción sufrida, según su testimonio, por las actitudes de las que fue testigo mientras ostentó el cargo de Secretario de Organización y Área Interna de Esquerra Unida Balears desde abril de 2020 a diciembre de 2021. Un tramo que coincide en el tiempo con las acusaciones de presunto abuso machista por parte de Juanjo Martínez, ya excoordinador del partido tras salir a la luz las denuncias anónimas del canal de Instagram @abusos_baleares.

«Cuando leí los relatos en la red, me removió todo, yo podía ponerles cara a aquellos relatos, sabían quien los había escrito. Entiendo que ellas tienen mucho que perder, están desprotegidas e incluso podrían re-victimizarlas; por eso he decidido dar la cara yo, a mí como mucho, me dirán que miento», explica Cristian con contundencia.

Asegura que puede corroborar varias de las cuestiones que se han denunciado en redes; una de ellas, el apodo de 'afiliador vaginal'. «No es algo que partiera de él, era algo que se decía por todo el partido, empezó como algo jocoso, en plan, 'ya está ligando, tendremos una nueva afiliada'. No advertimos nada insano hasta ver en qué se tornaban esas actitudes. Yo sé de chicas que dejaron el partido porque no se sentían cómodas. Si afilias a la gente en base a tus relaciones personas, es inevitable que dejara a su paso un reguero de cadáveres», narra el exsecretario.

Pallés también habla sobre el uso que se le daba a la sede del organismo: «Puedo certificar que se usaba de picadero. He tenido que limpiar ese local en varias ocasiones. La gente iba allí a beber, no sólo él. Algunas veces me encontré la sede de una manera que no se podía abrir al público», describe.

Otra de las cuestiones que quiere dejar claras es que desmiente a Esquerra Unida Balears sobre el hecho de que no tuvieran conocimiento de los actos. «En 2021 hay una denuncia de violencia de género por parte de su expareja. Es algo público. Hasta se habló en una reunión, debería haber hasta un acta», explica. Dice que todo eso llegó a los órganos de dirección e incluso al Comité Federal. «Yo le di parte a mi homónimo allí», afirma.

Por otro lado, también considera que «no creo que se haya tapado u ocultado nada por parte del partido, creo que ha sido un proceso orgánico, ha pasado el tiempo suficiente para que las víctimas pudieran sanar y hablar de ello, no creo que haya nada político detrás», explica. Asimismo, asegura haberse encontrado «resistencia en el sector masculino» a la hora de dar parte de los hechos, «me pareció fuerte que quisieran esperar a que se demostrara, sobre todo los hombres, mas allá de conductas legales o ilegales, eran actitudes lesivas para las personas», zanja.