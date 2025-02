La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha dicho mostrarse satisfecha con las políticas en materia de vivienda llevadas a cabo por su Govern en el cerca de año y medio que va de legislatura, aunque ha admitido que desearía que éstas se ejecutaran con mayor rapidez. Lo ha dicho este martes en el pleno del Parlament después de que el diputado del grupo mixto Josep Castells (Més per Menorca) le haya preguntado por su grado de satisfacción respecto a las políticas de vivienda.

«Evidentemente me gustaría ser más rápidos, que la burocracia y las licencias fueran más rápidas», ha señalado la presidenta del Ejecutivo autonómico. «Pero el problema de la vivienda no se soluciona de un día para el otro ni en un año y medio, más me gustaría a mí», ha añadido. No obstante, ha sentenciado, con las políticas que han llevado a cabo hasta el momento el Govern ha «puesto las bases para el cambio de rumbo en materia de vivienda».

En esa línea, ha destacado el plan de choque para sacar al mercado 7.000 viviendas a precios asequibles, el decreto de emergencia habitacional o el programa 'Lloguer segur'. «Hay proyectadas 750 viviendas que no lo estaban en la legislatura anterior», ha apuntado la presidenta autonómica. Castells ha reprochado a Prohens que solo hable de «planes» mientras «no ha hecho ni una vivienda de protección oficial».

«Hablan mucho, no hacen nada y no dan respuesta a un problema que es inmediato», ha censurado. También ha lamentado que el PP «anteponga su ideología a los intereses de los ciudadanos de Baleares» al negarse a expropiar los pisos de los grandes tenedores.

«No lo han hecho porque tiene una frontera ideológica, y prefiere su ideología a solucionar los problemas de los ciudadanos. Si hubiera expropiado tendríamos viviendas para poner a disposición de las familias con problemas habitacionales», ha insistido el menorquinista, quien ha considerado que los resultados del Govern en este ámbito demuestran su «incompetencia».

Prohens, en su réplica, le ha echado en cara que a lo largo de la presente legislatura se han proyectado 69 viviendas de protección oficial en Ciutadella, frente a las cero que se han hecho en los últimos 30 años, y en toda Menorca hay proyectadas 150. «Infinitamente más de lo que hicieron ustedes en los últimos ocho años», ha zanjado.