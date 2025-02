La consellera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, ha defendido que la lista de personas dependientes a la espera de ser valoradas por los servicios sociales ha decrecido desde el inicio de la legislatura, aunque ha admitido que la cifra «no es buena».

Lo ha dicho este martes en el pleno del Parlament después de que el diputado socialista Omar Lamin le haya preguntado qué le diría a las personas dependientes y sus familias que todavía esperan la ayuda a la que tienen derecho.

«Este Govern no mira hacia otro lado y no eludimos nuestras responsabilidades en lo que se refiere a los derechos de las personas. Hemos puesto todos nuestros esfuerzos para afrontar esta problemática. La cifra no es buena, pero tenemos que continuar en este camino de mejor que hemos empezado», ha apuntado Cirer.

Según la consellera, cerca de 5.400 personas con dependencia están pendientes de valoración, un 22 por ciento menos que las aproximadamente 6.900 que lo estaban en 2023.