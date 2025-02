El PSIB informó este lunes de la proclamación de Francina Armengol como próxima secretaria general del partido –cargo que ya ocupa ahora– tras no haberse presentado ninguna otra candidatura y, por tanto, sin necesidad de activar el proceso de primarias.

Armengol es secretaria general desde 2012. Aquel año todavía no se había establecido el proceso de primarias para la Secretaría General y eran los congresos quienes votaban si había más candidaturas. Por el puesto, además de Armengol, también pugnó Carles Bona, exdirigente, del partido y ex director general. Bona es padre del diputado del mismo nombre.

Infinitament agraïda i emocionada per la confiança dels socialistes i les socialistes de les Illes per reelegir-me com a secretària general. S’apropa un congrés d’il·lusió, idees i futur. Amb la vostra dedicació i compromís, tornarem a fer realitat els somnis de tots i totes.… pic.twitter.com/a6c3Dna7C0 — Francina Armengol (@F_Armengol) February 17, 2025

El PSIB informó de la proclamación y difundió un vídeo y una carta d agradecimiento a la militancia en la que Armengol expresaba su agradecimiento por la «confianza» y recordaba la importancia del congreso que se celebrará los próximos 22 y 23 de marzo. Ese congreso, que se celebrará en un hotel de la Playa de Palma y que clausurará Pedro Sánchez, tiene que aprobar la ponencia política del partido de donde surgirá el armazón del programa electoral del partido para 2027. También aprobará la nueva ejecutiva.

Después, Mallorca y Palma

No es ninguna sorpresa que no se haya presentado ninguna otra candidatura y nadie conocedor del momento político del PSIB esperaba otra cosa. Es un anticipo de todo el proceso congresual del partido, que no se limita sólo al de marzo.

Después del congreso autonómico vendrán los insulares y los locales. El del PSIB en Mallorca, la Federació dels Socialistes de Mallorca (FSM), será el 5 de abril. Este miércoles 19 de febrero quedará formalmente convocado. Catalina Cladera no optará a la reelección pero ya está pactado quien le relevará. Será la diputada autonómica Amanda Fernández. Cladera explicó el viernes que seguiría al frente del grupo socialista del Consell pero que se integraría en el equipo autonómico de Francina Armengol. Después de los congresos insulares, será el turno de los locales. Igual que Cladera no optará a presidir el Consell en 2027, tampoco José Hila (senador) será candidato a alcalde. Hila es secretario general del PSOE en Palma y –si se sigue el guión de Mallorca– no optará a la secretaría general. Fuentes socialistas han indicado que esto último no se decidido ni anunciado. El partido quiere manejar los tiempos.