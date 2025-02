Anna Torres (Sant Francesc de ses Salines, 1972) es la directora general de Medi Natural i Gestió Forestal. En esta entrevista aborda algunos de los principales retos de la legislatura.

Hay en marcha mucho movimiento en la planificación de los espacios naturales protegidos.

—Sí, de 13 espacios naturales protegidos, sólo cuatro tienen actualizado el Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals -PORN- y sólo uno, s’Albufera des Grau, en Menorca, tiene vigente el Pla Rector d’Usos i Gestió -PRUG-. Casi toda la normativa está desactualizada, cuando más afluencia se está produciendo en esos espacios, lo que lleva al caos y a una gestión complicada. La prioridad es redactar y aprobar desde finales de este año hasta 2027 todos los PORN, PRUG y planes de gestión de la Xarxa Natura 2000 pendientes. Ante ese volumen tan grande de trabajo, se contrata a consultoras externas, siempre bajo el control de los responsables y técnicos de la Conselleria. Por ejemplo, el Parc Nacional de Cabrera experimentó una gran ampliación y no se actualizó el PORN. Ahora ya se ha iniciado, así como la nueva redacción del PRUG.

¿Cuál es el impacto más grave que sufre Cabrera?

—En Cabrera, la actividad está muy regulada. Sin embargo, el impacto más grave son las llegadas masivas de inmigrantes en pateras. Dejando aparte la cuestión social y fijándonos sólo en la medioambiental, sus embarcaciones son una problemática nueva, con el riesgo de vertidos contaminantes. Además, los inmigrantes que llegan a Cabrera suelen hacer fuego para combatir el frío o para ser localizados, sin ser conscientes del riesgo que ello conlleva. A veces queman sus propias barcas. Para la vigilancia en general, vamos a contar con dos embarcaciones más, ahora hay cuatro, e instalaremos dos sistemas de radar y contaremos con dos drones. También instalaremos cámaras de seguimiento de especies, renovaremos las edificaciones, recogeremos el agua de lluvia e infiltraremos en el acuífero el 100 % del agua depurada, sin vertidos al mar. Además, renovaremos el centro de visitantes de la Colònia de Sant Jordi. Para todo ello contamos con 15 millones de euros.

¿Cómo está la situación en el Paratge Natural de Tramuntana?

—El PORN es de 2007 y no se ha renovado. Se debería haber hecho hace seis años y nunca ha tenido PRUG, cuando es el espacio natural protegido terrestre más grande de Balears.

El Consell está elaborando una ley de Tramuntana, pero ¿qué opina de los impactos que sufre este espacio natural emblemático?

—En Tramuntana se concentran muchos usos, muchas actividades y muchos municipios. Habrá que zonificar dónde no se pueden realizar determinadas actividades. Por ejemplo, en las carreras pedestres de montaña habrá que fijar cuántas se pueden hacer y cuántos participantes. Tramuntana es un espacio humanizado y no podemos revertirlo en un santuario natural. No obstante, las actividades agrarias, turísticas y económicas en general tienen que ser sostenibles, y hay que reconducir las afluencias, por ejemplo con aparcamientos disuasorios y límites de capacidad y usos en las áreas recrativas, con prohibición de la música y vigilancia privada en las más conflictivas.

¿Qué hacemos con las pruebas de motor en el paraje natural?

—No son lo más adecuado. Habrá que regularlas en horas y épocas para no afectar a las especies. Un trabajo pendiente es establecer el nivel de ruido que puede soportar un espacio natural protegido.

¿Habrá nuevos espacios naturales protegidos?

—No es una prioridad. Como he comentado antes, lo prioritario es tener los ya existentes en condiciones óptimas de normativa y personal. No hay que competir en proteger más hectáreas, sino en gestionar mejor.

Otro espacio preocupante es el Parc Natural de s’Albufera de Mallorca por su situación hídrica y porque fue donde mayores incendios forestales se produjeron en 2024.

—Los fuegos en s’Albufera son históricos y recurrentes por motivos ciengéticos o agrícolas. Los incendios recientes son intencionados, pero aún no se han determinado las causas concretas. No hay que olvidar que en ese espacio hay casetas donde se hace fuego contra el frío o para cocinar. Puede haber negligencias. Tenemos que recuperar en la periferia del parque natural las quemas prescritas o controladas para crear discontinuidades que eviten la propagación de los incendios. En cuanto a la situación hídrica, s’Albufera sufre el cambio climático. Además de la sobreexlotación de pozos, llueve menos y el Torrent de Sant Miquel y ses Fonts Ufanes aportan menos. A largo plazo, en cinco o seis años, la depuradora de Muro saldrá del parque natural, pero infiltraremnos su caudal, de mayor calidad, en el acuífero. Mientras tanto, se aplicarán mejoras en la depuradora actual.

¿Cómo están los planes de conservación de especies?

—Están todos por renovar. Los últimos son de 2007 y 2008. Aun así, se han producido éxitos, como en la recuperación del voltor o la milana.

¿Qué hacemos con los gatos asilvestrados?

—Son un grave problema, la mayor causa de pérdida de biodiversidad. Con la Ley estatal de Bienestar Animal, no podemos controlarlos en los espacios naturales protegidos. Nuestras opciones son avisar a los ayuntamientos o capturarlos y entregárselos.

¿Y con las cabras asilvestradas?

—Estamos realizando un censo a partir del cual fijaremos una capacidad de carga y controlaremos las poblaciones. Esperamos contar con una estrategia definida a finales de este año.

En general, al contrario que muchas partes del mundo, incluido el Mediterráneo, tenemos buenos datos de incendios forestales.

—Han funcionado las campañas de concienciación, al igual que los trabajos de prevención. El servicio de extinción es muy rápido y efectivo, pero hay que reconocer que también hemos tenido suerte. Estamos preparados, pero no podemos asegurar el control de un gran incendio.