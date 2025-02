Més per Mallorca ha exigido a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que actúe de forma «urgente» en el «caso Núria Riera». En una nota de prensa, Més ha informado que su coordinador general, Lluís Apesteguia, ha exigido a la presidenta del Govern que actúe de «forma urgente y sin esperar un día más» en el «caso Nuria Riera». Según el ecosoberanista, «Marga Prohens no se puede esconder detrás de la consellera Estarellas ni detrás del presidente Galmés: ella tiene la máxima responsabilidad en este asunto, ya sea como presidenta del Govern ya sea como presidenta del PP».

El coordinador general de Més per Mallorca ha hecho estas declaraciones después de haber analizado los fichajes de la portavoz del PP en el Consell de Mallorca, y comprobar que «no solo se dedicaba a hacer tareas de partido durante su jornada laboral como funcionaria, o en días en que supuestamente estaba de baja», sino que «cuando se va porque tiene que asistir a un órgano colegiado, y que por lo tanto serían los pocos momentos en que estaría justificada la ausencia del lugar de trabajo, no comparece en todo el día a pesar de que la reunión dure media hora», ha asegurado Apesteguia.

El también portavoz del grupo de Més en el Parlament no se ha conformado con las declaraciones del portavoz del Govern, Antoni Costa, en que lamentaba la imagen dada y aseguraba que investigarían el asunto, afirmando que «si un grupo parlamentario pequeño como el de Més per Mallorca ha podido comprobar todos estos datos, el Govern ya lo sabe; de hecho, el problema es que lo han sabido siempre y le han tolerado este comportamiento no solo insoportablemente inmoral sino manifiestamente ilegal», ha incidido Apesteguia. Por eso, ha exigido a Prohens que «independientemente de los procedimientos disciplinarios y sus tempos, ella puede demostrar si mira hacia otro lado o actúa ante estos hechos, si enreda o da respuestas».

«La pasividad de la presidenta una semana después genera dudas entre la ciudadanía, que van más allá del comportamiento individual de una persona: ¿por qué le permiten a Núria Riera tener dos sueldos a sabiendas de que no asiste al trabajo cuando le toca? ¿Qué le pueden deber que valga 130.000euro anuales?», ha acabado preguntándose el coordinador general de Més.