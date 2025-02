-¿Juez o escritor?

-Juez (risas).

Manuel Núñez, titular del juzgado de Instrucción número 2 de Manacor, dice que no es un escritor. «Yo me considero un tío que escribe», asegura a sus 29 años uno de los jueces más jóvenes de España. Escribe para ordenar su cabeza. Escribe como terapia. Estudió Derecho en la Universitat de les Illes Baleares y en «segundo o tercer curso» intentó escribir un libro. «Para mí fue un fracaso».

-¿Por qué?

-Porque me doy cuenta de mi problema, que no sé ligar la historia del tirón. Dos de mis mejores amigas lo leyeron y me dijeron: ‘Vale, tienes escenas maravillosas, pero hay muchas líneas que son paja...’. Acabé la carrera y en vez de seguir con eso me metí en la oposición.

27 relatos

Dos amigos se imprimieron y se lo devolvieron con una serie de anotaciones. El primer texto de su primer libro, El camino por el que no llegué a ti y nos perdimos, que aglutina 27 relatos cortos, nace de aquel fracaso. «He leído mucho al escritor Iago de la Campa, que escribe textos breves y me encantó. Para mí fue una iluminación y pensé que no necesitaba contar una historia muy larga para escribir».

Manuel Núñez presentará su libro de debut, autoeditado en Amazon, el próximo miércoles 26 de febrero, a las 19.00 horas, en Can Oleo, (Calle Almudaina, 4, Palma). «Es un libro de prosa poética», comenta.

«La verdad es que echo la culpa a un compañera fiscal, Esther Pardo, de que esta obra exista ahora», reconoce, «porque ella se leía todos los autos que yo escribía. Y es la típica que cuando se lee algo y le ha gustado te manda un mensaje». El juez recuerda que le dijo: «‘¿Quieres leer algo de lo que de verdad estoy orgulloso?’ Ella se esperaba que le iba a mandar algún auto largo, pero le envié el texto número uno. No se lo vio venir y a partir de ahí me empezó a pedir más...».

El autor del libro revisó los textos autobiográficos que había acumulado a lo largo de estos años y, finalmente, se animó a publicarlo. «Escribo como terapia», admite.

El juzgado no le sirve de inspiración. «Yo me levanto a las cinco de la mañana cada día. Me voy al gimnasio y después de entrenar voy a trabajar. En el camino hacia el juzgado de Manacor me vienen un montón de ideas. Muchas veces me mando audios a mí mismo con las ideas y digo: ‘Ya lo escribirás’. Me he llegado a mandar 20 minutos de audio».