El presunto intento de agresión de Marcial Rodríguez genera versiones contradictorias

«Hay tres versiones de cada historia: la tuya, la mía y la verdad. Y ninguna es mentira». Lo dejó escrito en sus memorias el afamado productor Robert Evans, artífice de películas como 'El Padrino', 'El Padrino 2', 'Serpico' o 'Chinatown', entre otras. Fallecido en 2019 a los 89 años, tras una vida azarosa que incluyó tres infartos, siete matrimonios y ciertos problemas con los narcóticos, no es descartable que el hombre que alargó 'El Padrino' una hora más de lo que quería Coppola hubiera producido un film sobre la denuncia interna de un grupo de funcionarios contra el conseller insular de Turisme, Marcial Rodríguez. Una denuncia que la Comisión del Sistema interno de información del Consell de Mallorca ha archivado al no apreciar ninguna infracción penal o administrativa grave.

«Hecho de gran gravedad: Coacciones, amenazas e intento de agresión al jefe de inspección. El jefe de servicio de inspección de turismo no quiere denunciar, tiene miedo, el conseller lo tiene amenazado con no renovarle la comisión de servicios». Así encabezaban los denunciantes el apartado referido al episodio del presunto intento de agresión. Según la versión reflejada en la denuncia, «el conseller llegó un día el Edificio Alba» (sede del servicio insular de inspección Turística), como siempre gritando y faltando al respeto al jefe de servicio de inspección. Un día le amenazó que si no le obedecía no le renovaría la comisión de servicios. Luego le levantó la mano para pegarle. Finalmente no le pegó pero le vieron muchos funcionarios. Hay testigos. Lo vio mucha gente». En el documento se detallaba también que el jefe de inspección fue recriminado «por tomar un café» con un miembro del anterior equipo de gobierno presidido por la socialista Catalina Cladera. Relatan los denunciantes que los funcionarios instaron al jefe de inspección a denunciar a Rodríguez «por delitos de coacciones, amenazas e intento de agresión», si bien la presunta victima no lo hizo finalmente «por miedo».

En su declaración ante la comisión del sistema interno de información del Consell de Mallorca, encargada de la instrucción interna del caso, el jefe de inspección, acompañado de su abogado, ratificó que fue objeto de un intento de agresión por parte de Marcial Rodríguez en los términos que exponía la denuncia.

Durante las poco más de tres semanas de instrucción, la comisión del sistema interno de información del Consell de Mallorca entrevistó a las personas que presumiblemente podrían haber visto o escuchado los hechos denunciados. Incluso se valió de un croquis de la sala y de los despachos de las dependencias de turismo en el Edificio Alba, aportado por uno de los testigos, para intentar reconstruir la escena y definir la posición física de los declarantes.

El presunto intento de agresión tuvo lugar durante una reunión convocada por Marcial Rodríguez en marzo de 2024 para pedirle al jefe de inspección unos datos estadísticos que se habían de confeccionar manualmente. Durante el encuentro, el conseller mostró su sorpresa al comprobar que el jefe de inspección no disponía de eso datos, según declaró el propio Marcial Rodríguez a este diario el mismo día en que se publicó la denuncia.

La reunión se celebró en un despacho que se utilizaba habitualmente para reuniones ubicado entre otros dos separados por pladur. En el croquis se constata la existencia de una columna ante la puerta del despacho donde se celebró la reunión, que suele estar cerrada. Y la sala que está justo ante este despacho es un espacio abierto en el que habitualmente la gente habla en un tono de voz elevado, según hizo constar la comisión en su resolución.

La gran mayoría de los testigos entrevistados desmienten que Marcial Rodríguez entrara en el Edificio Alba gritando y en tono amenazante y coinciden en señalar que no escucharon gritos durante la reunión, a pesar de que algunos de ellos se sentaban justo delante o muy cerca de la puerta del despacho.

Según se explica en la resolución, la gran mayoría de testigos coinciden también en que era muy complicado ver que sucedía dentro del despacho y que no constataron directamente los hechos, sino que los conocían «por lo que contó la persona presuntamente agredida».

Solo un testigo afirmó que vio los hechos «en un momento puntual en el que una persona salía del despacho», aunque reconoció que estaba de espaldas y en una posición lateral respecto a la puerta del despacho donde presumiblemente tuvieron lugar. Declaró que como consecuencia del ruido que escuchaba estuvo pendiente de lo que pasaba, pero el comité resolvió que dicho testimonio se contradecía con la de otros testigos, que aseguraron que era imposible ver lo que pasaba dentro de la sala y que no escucharon nada fuera de lo normal.

Aunque admitió tener «formas vehementes en algunas ocasiones» Marcial Rodríguez negó a este diario todas las acusaciones vertidas en la denuncia. Volvió a desmentirlas ante la comisión, en la que declaró acompañado de su abogado. Durante sus explicaciones, coincidió con el jefe de inspección en que ambos mantenían una relación de confianza desde que se conocieron en 2018.

«Las dos personas que protagonizaron los hechos mantienen versiones diferentes de los hechos y, sobre todo, respecto al tono de la conversación», señala la comisión en su resolución, en la que hace constar que la relación entre ambos fue «aparentemente normal» después de la presunta discusión.

A la vista de las declaraciones de los posibles testigos, la comisión declaró finalmente el pasado martes que no puede constatar la presunta agresión tal y como se describe en la denuncia y que, por tanto, no considera que el conseller insular de Turisme cometiera ninguna infracción penal o administrativa grave.

El presunto intento de agresión del Marcial Rodríguez tiene dos versiones: la de los denunciantes y la deducida por la comisión investigadora a partir de los testimonios de los protagonistas y posibles testigos. La verdad de lo que sucedió se encuentra probablemente en algún lugar en el medio de las dos.