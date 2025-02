El próximo domingo se celebran elecciones en Alemania y en Mallorca tienen mucha repercusión, ya que en la Isla residen más de 22.000 alemanes, a los que hay que añadir los más de 4,6 millones que la visitaron como turistas el año pasado. Estos comicios están marcados por el auge de la extrema derecha, ya que según las encuestas Alternativa para Alemania (AfD), será la tercera fuerza política. ¿Cómo han podido lograr tantos apoyos? Ultima Hora ha entrevistado a ocho germanos destacados que residen en Mallorca.

Patrick Czelinski «El meteórico ascenso de la AfD es inquietante a la luz de la historia alemana, especialmente porque algunas de sus agrupaciones regionales se mueven claramente fuera de la ley».

Patrick Czelinski, director de Mallorca Magazin, sostiene que «el meteórico ascenso de la AfD es inquietante a la luz de la historia alemana, especialmente porque algunas de sus agrupaciones regionales se mueven claramente fuera de la ley. Sin embargo, creo que una parte significativa de su electorado está formada por votantes de protesta. Su éxito -al igual que la victoria de Donald Trump en EEUU o los avances electorales de Marine Le Pen en Francia y Giorgia Meloni en Italia– es una reacción a la política deficiente de la actual coalición de gobierno. Durante demasiado tiempo, esta ha ignorado cuestiones fundamentales para la ciudadanía, como la inmigración ilegal. Además, el rendimiento económico de Alemania ha caído notablemente en los últimos años». A su modo de ver, «esta situación genera incertidumbre y temor entre la población, empujándola hacia partidos populistas, cuya estrategia política se basa, como es bien sabido, en avivar y explotar esos miedos».

Kristoff Both «El oscuro pasado de Alemania bajo el gobierno de la extrema derecha quedó atrás hace 80 años y quiero pensar que Alemania ha evolucionado mucho desde entonces»

Kristoff Both, gerente del Golf Aucanada, precisa que «el oscuro pasado de Alemania bajo el gobierno de la extrema derecha quedó atrás hace 80 años y quiero pensar que Alemania ha evolucionado mucho desde entonces. Los alemanes, gracias a la educación escolar, actos conmemorativos, documentales, etc. tienen muy presente la historia de la Segunda Guerra Mundial, y creo que el gobierno alemán ha reflejado esto en su política durante las últimas décadas». En su opinión, «no se debe comparar el partido de la extrema derecha actual en Alemania con el partido nazi de los años 30 y 40 del siglo pasado, que causó la muerte de tantos millones de personas. De hecho, no se debería hacer tal comparación por respeto a las víctimas de aquella época. En una democracia estable debe ser posible tratar también con opiniones más extremas, ya que pueden ser un buen indicador de que hay una parte de la población descontenta con la política actual». No obstante, admite su preocupación por el auge de la extrema derecha. «Los extremos, bajo mi opinión y sin importar de qué lado sean, no son saludables. En política, ni la extrema izquierda ni la extrema derecha deberían gobernar, ya que nunca podrán representar a todo el pueblo».

Per Baar «El auge de los extremos en ambos lados me preocupa y demuestra que el centro político debe actuar de una vez por todas y abordar seriamente las preocupaciones y temores de los ciudadanos»

Per Baar, gerente general del centro médico alemán DFZ, expresa que «el auge de los extremos en ambos lados me preocupa y demuestra que el centro político debe actuar de una vez por todas y abordar seriamente las preocupaciones y temores de los ciudadanos». A su entender, «el pasado de Alemania juega un papel ambivalente. Por un lado, las posiciones de extrema derecha son, con razón, rechazadas por la sociedad. Por otro lado, las fuerzas populistas aprovechan un creciente olvido histórico y el descontento para presentarse como una supuesta alternativa al establishment político».

Marvin Bonitz «El fascismo y el antisemitismo eran fenómenos marginales en la política alemana. Y ahora la AfD ya ronda el 20 %. ¡Increíble!»

Marvin Bonitz, gerente general de la inmobiliaria Minkner & Bonitz, asegura que «el fascismo y el antisemitismo eran fenómenos marginales en la política alemana. Y ahora la AfD ya ronda el 20 %. ¡Increíble!». Sin embargo, cree que ahora «los votantes han perdido la confianza en los partidos que han gobernado hasta ahora y, en su mayoría, son votantes frustrados. Los principales temas que preocupan son la migración y la economía. Los votantes de la AfD solo conocen sus consignas sobre inmigración, pero no su programa en su conjunto». En este punto, resalta que «la AfD quiere salir de la OTAN y la UE, además de reintroducir el marco alemán. Un escenario aterrador. La actual coalición de SPD, Verdes y FDP ya ha llevado a Alemania al borde del colapso. La AfD le daría el golpe de gracia».

Álvaro Middelman «No solo en Alemania preocupa el auge de la extrema derecha. Lo que hay que preguntarse es el por qué y cómo se ha llegado aquí»

Álvaro Middelman, experto en aviación, matiza que «no solo en Alemania preocupa el auge de la extrema derecha. Lo que hay que preguntarse es el por qué y cómo se ha llegado aquí. Si la sociedad no reacciona, el movimiento, en marcado crecimiento, seguirá».

Johann Nowak «Ángela Merkel ha anclado a su partido conservador CDU en el centro durante mucho tiempo. Esto creó un hueco en la derecha»

Johann Nowak, comisario de arte contemporáneo, asegura que las elecciones del 23 de febrero son «turbulentas». Considera que el auge de la extrema derecha está motivado porque «Ángela Merkel ha anclado a su partido conservador CDU en el centro durante mucho tiempo. Esto creó un hueco en la derecha». No obstante, expresa su confianza «en las fuerzas democráticas de nuestra sociedad» y defiende que «los fundamentos de la democracia son inquebrantables y fuertes».

Franz Kraus «A parte del Brexit, en los últimos cinco años el mundo ha vivido la peor situación desde la segunda guerra mundial: la COVID-19, guerra en Ucrania, la crisis de energía, la guerra en Siria, los problemas de emigración...»

Franz Kraus, propietario de Fet a Sóller, argumenta que «a parte del Brexit, en los últimos cinco años el mundo ha vivido la peor situación desde la segunda guerra mundial: la COVID-19, guerra en Ucrania, la crisis de energía, la guerra en Siria, los problemas de emigración... A su modo de ver, todos estos factores externos «han provocado incertidumbre en la población» y «los partidos de extrema derecha la están aprovechando». Por ello, están apareciendo con «soluciones del siglo pasado para ser más atractivos».

Alice Weber «Pese a que Alemania tiene mucho más claro su pasado histórico que el Estado español, se debe decir que el crecimiento de la extrema derecha se debe a los mismos argumentos que en otros estados de Unión Europea»

Alice Weber, teniente de alcalde en el Ajuntament d’Inca y portavoz de Més en el citado Consistorio, expone que «pese a que Alemania tiene mucho más claro su pasado histórico que el Estado español, se debe decir que el crecimiento de la extrema derecha, que seguramente será la segunda fuerza política y el primer partido de la oposición, se debe a los mismos argumentos que en otros estados de Unión Europea: políticas de inmigración, seguridad y la desafección del proyecto europeo. Aunque admite su preocupación por el crecimiento de la extrema derecha en Alemania, resalta que «no me sorprende, desgraciadamente. Basta mirar la composición del parlamento europeo, que se parecerá bastante a los resultados del día 23, creo». Además, pone como ejemplo «las dinámicas de los estados miembros, por no hablar de EEUU». A su entender, «estamos viviendo un momento político global extremadamente peligroso para la democracia, los derechos humanos y el planeta».

¿Quién ganará las elecciones?

Todos los entrevistados coinciden en señalar que los comicios del próximo 23 de febrero los ganará la CDU liderada por Friedrich Merz, el equivalente alemán del PP y el partido de la excanciller Angela Merkel. No obstante, el gerente del Golf Aucanada destaca la incertidumbre sobre «si podrá formar una coalición estable para gobernar, dado que es muy probable que su partido no alcance la mayoría absoluta».

El director del Mallorca Magazin, añade que «los partidos de la ’coalición semáforo’ (socialdemócratas, verdes y liberales), que han gobernado los últimos tres años y medio bajo el liderazgo del canciller Scholz, sufrirán un duro revés en las urnas».

Otra coincidencia que comparten todos los consultados por este periódico es que la CDU cumplirá su promesa de no pactar con la extrema derecha para gobernar en Alemania. «Si los conservadores alemanes pactan con la extrema derecha, será el fin del partido conservador en Alemania. Dudo que quieran suicidarse», concluye el propietario de Fet a Sóller.