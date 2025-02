Hotelbreak se reestructura para intentar garantizar su supervivencia

Crisis en la start up mallorquina Hotelbreak. El mayor marketplace de planes de día en hoteles en España pasa por dificultades económicas y se está replanteando su modelo de negocio para intentar recuperar la rentabilidad en un intento de garantizar su supervivencia.

Hotelbreak nació en junio de 2019 de la mano de Cristian Alcoba y Maxime Renaudin como una plataforma online que ofrece a los usuarios la posibilidad de vivir experiencias en hoteles de 4 y 5 estrellas sin tener que alojarse en ellos y a un precio asequible durante todo el año. Una plataforma que, por otro lado, supone también una fuente de financiación adicional para los hoteles, que ven como instalaciones infrautilizadas pasan a ser rentables gracias a las posibilidades que ofrece a los usuarios de Hotelbreak.

En tan solo cinco meses de existencia, la empresa cerró una primera ronda de financiación liderada por Reus Capital Partners, con el objetivo de crear un equipo de venta con estructura comercial y aumentar el número de hoteles que se ofrecían a través de la plataforma.

La empresa consiguió un rápido crecimiento tanto en reservas como en hoteles contratados, que apreciaron desde el primer momento su oferta del uso y disfrute de sus spas, restaurantes, bares, gimnasios y piscinas durante el día para clientes externos no alojados como una posibilidad de rentabilizar sus instalaciones. Se sucedieron también los reconocimientos a nivel local e internacional por la originalidad de su idea, entre ellos el segundo premio de Connect’Up 2020, concurso de emprendimiento e innovación organizado por el Grup Serra y patrocinado por CaixaBank.

Siete años después de su fundación, «la empresa enfrenta dificultades y estamos en proceso de reestructuración para buscar su viabilidad», según ha reconocido Cristian Alcoba a este diario. El cofundador de Hotelbreak prefiere no detallar si la restructuración será financiera, operativa, organizativa o tecnológica y de que manera afectara a la plantilla actual, que hace apenas dos años era de unas 10 personas. Alcoba tampoco ha querido concretar los motivos de la crisis: «se debe a diferentes acontecimientos y proyectos que no han finalizado según lo esperado».

En las últimas semanas, la empresa está recibiendo duras críticas en internet por falta de servicio a sus clientes. Algunos usuarios ya hablan de «estafa» en el portal online Trustpilot, plataforma que pone en contacto a las empresas y los consumidores a través de los comentarios reales de los clientes sobre sus experiencias de compra y servicio.

«El pasado 8 de febrero de 2025 teníamos una reserva en un hotel. Dos horas antes del Check-in nos llamaron para decirnos que Hotelbreak no les había pagado nuestra reserva y que nos anulaban la estancia», relataba un usuario.

«He escrito mil mensajes y aún no tengo respuesta de Hotelbreak. No compren en ésta página les van a ESTAFAR!!!!!», relata un usuario. «Tuve que anular una reserva que había hecho y me aparece el dinero devuelto en mi wallet pero no puedo comprar ninguna otra experiencia con ese dinero. Llevo desde el mismo lunes intentando contactar con ellos y nada. Nadie responde a mis e-mails. Es como si hubieran desaparecido. Ni un teléfono de contacto para poder hablar con alguien. Nada», explicaba otro cliente el pasado 3 de febrero.

El pasado 10 de febrero, otro usuario dejaba esta reseña: «Me han anulado de repente 4 reservas. Nadie responde a mis e-mails. Es como si hubieran desaparecido. Ni un teléfono de contacto para poder hablar con alguien. Nada. Una estafa».

Algunos usuarios recibieron esta cancelación automática para uno de los 'findes' más populares del año

Según ha podido comprobar este diario, el pasado 4 de febrero, varios usuarios que habían reservado en un hotel de Calviá para el fin de semana de los Enamorados recibieron mensajes automáticos de cancelación de sus reservas por parte de Hotelbreak. El establecimiento que les daba cobertura, ajeno a lo ocurrido, recibió hasta siete cancelaciones en dos minutos y ha tenido que hacerse cargo de las mismas de la mejor forma posible, incluso manteniendo los precios del bono fallido.