Julio Nieto (Palma, 1967) relevó a Othman Ktiri el pasado mes de julio al frente de la patronal mayoritaria del rent a car en el Archipiélago, BALEVAL. Fue directivo en Spanair y a día de hoy es Area Manager en Balears de Record Go. Es y seguirá siendo la cara y la voz del sector -junto a Ramón Reus de AEVAB- en las conversaciones del Pacte de Sostenibilidad, más concretamente, las que tratan sobre la saturación en las carreteras.

¿El coche del alquiler es el gran culpable de la masificación en las carreteras cuando llega la temporada turística?

Sabemos cómo están ahora mismo las carreteras de las Islas, sobre todo en Mallorca: atascos a primera hora de la mañana, a mediodía y por la tarde al salir de trabajar; atascos para entrar en Palma y en la vía de cintura. ¿Se ven coches de alquiler circulando? Son muy pocos. Si ahora hay atascos no es por culpa de los rent a car, sino porque tenemos unas carreteras que no están dimensionadas en relación con nuestro parque automovilístico. Los coches de alquiler no somos el problema, pero sí podemos ser parte de la solución.

¿Cómo?

Nos ofrecemos a colaborar en todo. Está en manos de los consells, de los ayuntamientos grandes como Palma y de la Conselleria de Mobilitat del Govern mejorar la movilidad de las Islas con medidas globales; no podemos poner parches ni demonizar sectores como el rent a car. Baleval representamos el 85 % de la flota. Cada empresa genera una media de 54 puestos de trabajo. Nuestro parque es el más joven y el que emite menos CO2. Tenemos que dar a los turistas una solución de movilidad. El rent a car no es generador de demanda, es una consecuencia de esa demanda generada. Acabamos de alcanzar un nuevo récord de turistas en 2024; nadie elige un destino para sus vacaciones en función del nivel de servicio de alquiler de vehículos. Las soluciones que den tienen que ser globales, no queremos parches ni demonizar a todo un sector. Recibimos a más de 18 millones de turistas. Qué queremos hacer con esos visitantes ¿que no se muevan?

¿Tiene la sensación de ser mal visto por la ciudadanía más crítica con la saturación?

Yo creo que los residentes nos deben ver como un sector que genera riqueza y valor a la economía de nuestras islas. El turista al que todos queremos tener se desplaza con nuestros vehículos. Y no solo los turistas usan nuestros vehículos, sino también los propios residentes.

¿Sus clientes también se quejan de encontrar atascos en las carreteras?

Asumen que estamos en plena temporada alta y que es normal que todos vayan a las zonas de playa. Siempre ha sido así, pero no solo en carreteras, también tienes que hacer cola en los restaurantes. Una solución podría ser la de los aparcamientos disuasorios como en Formentor.

¿Qué previsiones tienen para esta temporada?¿Cuál es su situación en comparación a la prepandemia?

La temporada de 2025 la vemos con optimismo. Ahora mismo ya estamos prácticamente en las mismas cifras que antes de la pandemia.

El año pasado tuvieron que tirar de ofertas porque el turista llegaba con lo justo para gastar en oferta complementaria. ¿Se han vuelto las Islas demasiado caras?

Sí, la oferta se ha encarecido mucho y otros destinos competidores como Croacia, Turquía y Túnez se están beneficiando de ello por sus precios más competitivos. Y perder un turista es fácil, pero recuperarlo es más difícil. En 2024 el arranque del gasto fue lento y lo achacábamos a las Olimpiadas y la Eurocopa, que siempre influyen en nuestros principales mercados, Reino Unido y Alemania. Este año veremos con más precisión cómo se comporta el turista.

¿Qué le parece la moda del ‘car sharing’?

Es como el AirBnB del alquiler de coches. Nuestras empresas se han forjado una reputación de fiabilidad y coherencia, disponemos de una flota de vehículos nuevos y bien mantenidos, cumpliendo con las normas del sector y generando puestos de trabajo. Desconozco si el particular que alquila su vehículo está dado de alta como autónomo, si cumple con las obligaciones del registro de viajeros, etc. Tenemos que jugar todos con las mismas reglas y aprender de errores en otros sectores como el de la vivienda.

Su predecesor al frente de Baleval, Othman Ktiri, habló de una fusión entre patronales del sector. ¿Lo ve factible?

Con AEVAB vamos juntos, siempre de la mano en las mesas de trabajo con la Conselleria de Mobilitat y en el Pacto por la Sostenibilidad. Yo siempre he tendido la mano, porque hay más cosas que nos unen que nos separan, pero de momento no hemos hablado de fusionarnos.

¿Ve factible llegar a 2030 con un 100 % de la flota eléctrica?

Es algo que venimos avisando: desde el principio: nos están obligando a imponer una tecnología que nuestras islas no están preparadas para soportar. El 90 % de los clientes que alquila un coche eléctrico lo devuelve a los pocos días porque le es imposible recargarlo. Llegar a ese 100 % en 2030 es imposible. No hay suficiente infraestructura.