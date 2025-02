El presentador de televisión Risto Mejide ha estado este viernes en el acto conmemorativo de Amadiba por su 30º aniversario, amenizando la noche. Ha mantenido una charla con Jane King, gerente de la entidad. Durante el coloquio no se ha hablado de discapacidad, sino que Risto ha ido ofreciendo su visión de temas muy diversos.

«Vivimos en un mundo maravilloso, donde Trump está en la Casa Blanca y el Papa en el hospital», comenzó. También ha hablado sobre el paso del tiempo: «He sido viejo desde los 20 años y calvo desde los 40. Creo que no hay nada de malo en envejecer, no me preocupa. Me preocupa perder el tiempo, aunque no lo hago mucho porque soy un culo inquieto, sobre todo en lo laboral».

Por otro lado, ha relatado sus inicios: «Yo en realidad no sé hacer nada, por eso me dediqué a la publicidad, que me permitía hacer un poco de todo». «A la productora que llevaba Operación Triunfo les gustó cómo le metí caña a unos en una feria de inventos, a la que habían presentado inventos horribles. Me dijeron que buscaban a alguien que hiciera críticas para el programa. Tengo que decir que no me gustaba el formato y me propuse hundirlo, no lo conseguí».

También ha contado anécdotas de su niñez, en la que sufrió bullying: «Un día llegué a casa llorando porque un niño había escrito Risto me jode en el baño del colegio y mi madre me dio un rotulador y me dijo ‘piensa qué vas a escribir mañana debajo».

Asimismo, ha hablado de sus propios hijos y ha reconocido que su hija pequeña es «la niña de sus ojos». Sobre su hijo mayor, de 15 años, ha compartido cuál es el consejo que le lleva dando desde que tenía cinco años: «No busques buenas novias, busca buenas ex».

«Espero que lo que me ha servido a mí en la vida les sirva a ellos en algún momento, por ejemplo, una frase que me ha marcado mucho ha sido la de ‘crecer es despedirse’», ha asegurado Mejide.