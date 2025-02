La Asociación de Madres y Padres de Personas con Discapacidad de Balears (Amadiba) ha celebrado su 30º aniversario con un gran acto en el que se ha reclamado más financiación para la dependencia. La celebración ha tenido lugar en el Hotel Melià Palma Marina y ha reunido a cerca de 300 personas, entre ellas la presidenta del Govern, Marga Prohens; el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez.

El evento ha comenzado con una visita a los puestos habilitados para la ocasión de las diferentes entidades que conforman la organización, como el Club Esportiu Blau, Fundació Tutelar Cian y Accent. Los encargados de conducir el acto fueron el periodista Jaume Ginard y Mercé Soteras, miembro de la junta directiva de la Asociación; quienes han empezado la presentación con una breve explicación de la historia de Amadiba.

Seguidamente ha sido el turno de las autoridades. La presidenta de Amadiba, Elvira Jiménez, ha asegurado que «han sido años muy intensos, con muchos proyectos y estamos muy satisfechos de ver hasta dónde hemos llegado».

Tanto el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, como el alcalde de Palma, Jaime Martínez, han alabado el trabajo que desarrolla la entidad. «Estamos muy orgullos de la gran relación que tenemos con Amadiba», señaló Galmés. «Iniciativas como la vuestra encontrarán siempre las puertas abiertas del Ajuntament», remarcó Martínez.

Por su parte, la presidenta Marga Prohens ha destacado la valentía de aquellas cuatro madres fundadoras que «decidieron poner en marcha Amadiba sin saber seguramente la repercusión que tendrían» Asimismo, la presidenta ha anunciado que la organización recibirá este año uno de los premios Ramón Llull. En este punto Jiménez no se ha podido contener y le ha dicho a Prohens: «Marga, no me lo esperaba. Yo he ido a esos premios y jamás pensé en tener uno».

En su turno, Francina Armengol ha querido remarcar la importancia de entidades como la de Amadiba, ya que «ahora que soplan algunos vientos en contra de la inversión en justicia social, es importante seguir apostando por ella». «Balears es también pionera en leyes de justicia social», ha añadido. Tras las intervenciones de las autoridades, varios profesionales de la entidad han entregado a Jiménez un libro que recogía en imágenes las tres décadas desde su puesta en marcha.

Las autoridades han visitado los puestos habilitados de diferentes entidades. Foto: M.À.Cañellas

Después se ha llevado a cabo una mesa redonda en la que han participado Maribel Hidalgo y Javier García, dos familiares de usuarios de la entidad, y Marian Vives y Paula Sastre, profesionales del centro. En la charla, los ponentes han hablado de los retos que se han logrado durante estos años y los que faltan por alcanzar en el futuro.

Mientras Javier García ha contado su experiencia como padre con un hijo con discapacidad que lleva poco en la asociación, Maribel Hidalgo ha hablado de su caso con un hijo con dependencia que ya tiene 22 años. «Entramos hace dos años. Pasamos de recibir el diagnóstico y no saber qué hacer a conocer Amadiba y encontrar un apoyo. El cambio ha sido brutal», aseguró Javier. «A los siete meses de embarazo nos dieron el diagnóstico, sentimos mucho miedo porque empezamos a escuchar palabras muy raras. De esto hace 22 años. Recuerdo que estaba de pie y no me dejaron ni sentarme para darme la noticia», rememoró Maribel.

En este sentido, Vives subrayó que «sigue faltando que la gente sepa que existimos. Ahora que está tan de moda la inclusión, es importante que hablemos y se nos escuche». «Otro de las problemas clave que tenemos son las malas conductas y para solucionarlo hace falta más apoyo institucional», añadió.

En la misma línea se ha mostrado Sastre, que habló desde el punto de vista de los trabajadores: «Los últimos tres años hemos vivido la profesionalización de todas las áreas. Desde hace un año y medio se trabaja mucho en la capacitación, antes te contrataban y a los dos días estabas buscándote la vida; ahora los empleados nuevos conocen la entidad, tienen un periodo de adaptación y comienzan acompañados de profesionales veteranos. Hace falta invertir más en los profesionales y en todo lo relacionado con el autocuidado, así como en los convenios para los trabajadores».

El ilusionista Miguel de Lucas ha sido uno de los encargados de animar la velada. Durante su actuación el artista ha ofrecido un espectáculo en el que ha mezclado trucos de cartas con humor y, además, ha hecho colaborar al público asistente.

El broche de la velada ha llegado con la entrega de un reconocimiento por parte de Amadiba al despacho de abogados López Ibor; que lo ha recibido en representación de todas las entidades que han apoyado a la organización estos años. «Para nosotros es todo un privilegio poder recoger este reconocimiento en nombre de todos», ha expresado el jurista Alfonso López Ibor.