La renovación de cargos orgánicos en el PSIB y que luego tendrá su continuidad en la elección de candidaturas para las elecciones de 2027 no se termina con el anuncio, este viernes, de que Catatalina Cladera no optará a a secretaría general en el congreso que la Federació dels Socialistes de Mallorca (FSM) celebrará en abril y que se visualizará formalmente el miércoles cuando Cladera lo convoque en la reunión del Consell Polític del viernes.

La renovación continuará con los congresos locales. Tampoco José Hila, que no lo ha anunciado formalmente, será candidato a Cort en 2027 y dejará la secretaria general. La diputada autonómica Amanda Fernández relevará a Cladera en la secretaria general, según la mayoría de las informaciones. Todo el proceso está pactado y se visualizará en el congreso del PSIB del 23 de marzo que reelegirá a Francina Armengol en la secretaría general.

Catalina Cladera (sa Pobla, 1972), secretaria general de la Federació dels Socialistes de Mallorca (FSM) no optará a la reelección en el congreso insular que se celebrará en abril y tampoco volverá a ser candidata al Consell, institución que presidió entre 2019 y 2023. La dirigente socialista, que también fue consellera y que ha formado parte siempre del equipo de la actual y próxima secretaria general del PSIB, Francina Armengol, ocupará un puesto destacado en la ejecutiva autonómica del partido (la que se elegirá el 23 de marzo). Cladera dijo este viernes que formará parte del equipo autonómico de Armengol, el que formará para que el PSIB vuelva a gobernar las instituciones que perdió en 2023.

Es un relevo pactado y sin voces discrepantes, como es todo el proceso congresual que se abre ahora en el PSIB y que culminará con la renovación de la ejecutiva de Palma. Tampoco su actual secretario general, José Hila, optará a la reelección ni será candidato a Cort en 2027. El proceso electoral para Palma no se abrirá, sin embargo, hasta que concluya el proceso de renovación de los insulares.

Catalina Cladera, una persona muy leal y disciplinada ante las estrategias del partido según quienes la conocen, comunicó ayer a los medios de comunicación algo que ya había puesto en conocimiento de su equipo más próximo y de líderes municipales del partido: que el Consell Polític de la FSM se reunirá el miércoles para convocar formalmente el 15 congreso para el 5 de abril y que no se presentará a la reelección. No quiso anticipar nombres aunque ya circulan varios, insistentemente dos, sobre quien le sustituirá. Lo que sí está claro es que quien le releve será «armengolista».



Amanda Fernández, el relevo

No necesariamente quien ocupa las secretaría general de la FSM encabeza la candidatura electoral al Consell de Mallorca. Tanto Silvia Cano como Mercedes Garrido (a quien relevó Cladera) fueron secretarias generales sin liderar la lista insular. Si sigue la tradición de los últimos años y una mujer ocupa la secretaría general del partido en Mallorca, quien parece tener más opciones es la diputada autonómica y ex directora general de Primera Infància i Innovació Educativa, Amanda Fernández. Encaja en el perfil político e institucional y diversas fuentes lo dan por hecho con total seguridad.

Hay otro más municipalista y en clave interna que apunta a otro nombre: el de Miquel Cabot, exalcalde de Marratxí, uno de los vicesecretario generales de la FSM, secretario de Formació de la ejecutiva del PSIB y que formó parte de la candidatura del PSOE por Balears que encabezó Francina Armengol en las elecciones de julio de 2023. Ni Fernández ni Cabot forman parte del grupo del Consell. La oposición la seguirá liderando Cladera. Aunque las elecciones autonómicas se anticiparan, las del Consell y las municipales seguirían siendo en 2027. Eso quita urgencia a la elección de cabezas de lista.

Cladera, que siempre se ha caracterizado por su discreción para no airear las reuniones internas del partido, no entró en cábalas (tampoco lo hizo cuando se aireó su nombre como posible sustituta de Francina Armengol cuando todavía no se habían celebrado las elecciones autonómicas que dieron al PP la mayoría) pero sí expresó su satisfacción por integrarse en su equipo para preparar las vuelta del PSIB a los gobiernos en 2027. Tampoco indicó si formaría parte de la candidatura autonómica aunque casi todo apunta a ello. «Paso a paso», señaló.

«Entré en política de la mano de Francina Armengol, le soy muy leal y hemos tomado juntas muchas decisiones», dijo la todavía secretaria general para añadir que «mi compromiso con el partido es más fuerte que nunca», quien también elogió al «magnífico equipo que me ha acompañado».

Extrema derecha y fascismo

Parte de ese equipo acompañó a Cladera en su comparecencia ante los medios para dar cuenta de su decisión. Así, Javier de Juan (uno de los vicesecretarios generales), Antònia Sastre (secretaria de Organización) Bea Gamundí (secretaria de Política Municipal) o Patricia Gómez, presidenta del partido en Mallorca. Cladera se refirió igualmente a los representantes municipales del partido, a la relevancia del poder municipal y a las necesidad de «estar preparados para volver a ganar la confianza de la ciudadanía» y gobernar en 2027.«Es un momento complejo pero hay que movilizarse ante un PP desnortado y al avance de la extrema derecha y el fascismo», dijo la socialista.

El proceso congresual socialista se inició en noviembre con el 41 congreso federal del PSOE. El siguiente paso es el cónclave del PSIB y después los insulares, como el que afecta a Mallorca. El proceso se cerrará con la renovación de las asambleas locales y el congreso del partido en la ciudad de Palma.