Más inquietud y temor que esperanza. Las intenciones del presidente de EE.UU., Donald Trump, de negociar con Rusia un posible acuerdo de paz en torno a Ucrania alertan y sumen en la incertidumbre a los ucranianos que viven en la Isla, instalados hace años o a raíz de una guerra que cumplirá en breve los tres años de duración. «No sé qué decir. Necesitamos tiempo. No sabemos qué va a pasar», apunta Anastasia Kvach, de Amar Ucraïna, organización que desde la Isla ha coordinado la ayuda a decenas de sus compatriotas huídos desde que comenzó la invasión rusa.

Lasya Kuznyuk también muestra su desconfianza: «Pienso que va a tener un resultado negativo para Ucrania de cualquier modo. Si sigue la guerra mal, si se consigue parar, ¿cuánto durará? ¿Lo que dure Trump?». Llegó a Mallorca en 2021 y también tuvo un papel importante al inicio de la guerra como traductora para sus compatriotas refugiados. Además puso en marcha ArFa Mallorca, una asociación cultural dedicada a organizar actividades para el colectivo de los huidos. «Trump hará todo para cumplir su promesa de parar la guerra y lo hará de cualquier modo. Va por intereses económicos más que por los medios adecuados», añade.

Buena parte de esa desazón la causa el cómo se plasmó el anuncio y la conversación bilateral entre Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin. «Las condiciones son las que quiere Rusia. Hay que escuchar a las dos partes y él solo escucha a una. No será posible una paz sin Ucrania y sin Europa. Tiene que ser a cuatro partes», suma Kuznyuk.

Vitalii Ivanov, informático experto en ciberseguridad, asentado en Mallorca desde hace cinco años muestra también cierto escepticismo. «Nadie sabe cómo va a terminar. De momento es una declaración. Igual que ha hecho con Gaza donde ya tiene problemas y Ucrania es mucho más grande y difícil, más complicado». No cierra la puerta a que haya un acuerdo según cuáles sean las condiciones. «Lo ucranianos quieren vivir en su país en condiciones aceptables. No se puede vivir bajo las leyes rusas», como ocurre en los territorios ocupados. También señala la situación de estancamiento actual donde ni Rusia ni Ucrania tienen capacidad para imponerse.

Ivanov también alude a las conversaciones entre el presidente ucraniano, Zelensky y Trump en torno al uso de tierras raras, un mineral fundamental para las nuevas tecnologías al que Estados Unidos quiere acceder en Ucrania. «Todos esos recursos están en los territorios ocupados. Si Trump los quiere, tiene que desocuparlos y eso puede ser un buen punto para Ucrania». Pone como ejemplo un posible acuerdo en el que Estados Unidos acceda a esa materias primas pero con el compromiso de que sean primero elaboradas en fábricas ucranianas y eso sea un incentivo para la reconstrucción económica del país.

El experto informático ha seguido durante los últimos tres años la evolución de las ayudas económicas y militares al país. «Los recursos americanos han llegado en pequeñas dosis».

Los ucranianos desde Mallorca recuerdan los sacrificios en vidas que ha hecho el país en su defensa. Sobre el posible cansancio en torno a la guera, Ivanov señala: «La gente que es importante son los soldados en las trincheras, no la que está cansada tomando un café. Tenemos que escucharles. Si están listos para luchar, adelante. Si no, hay que parar». Kuznyuk hace una reflexión similar: «En Ucrania todo sigue igual. La gente sigue bajo los misiles». Kvach: «En juego están vidas ucranianas. Son vidas humanas, no es un juego de la Play. Hay una historia, hay vida, hay hombre que siguen luchando. Solo pienso en madres que han perdido a sus hijos por esa tierra y en que toda esa resistencia no puede ser en vano».

Otro punto es la distancia que se ha ido tomando respecto al conflicto. «Lo único positivo de lo que ha dicho Trump es que se vuelven a acordar de nosotros», dice Kvach. Según sus cálculos al menos un millar de ucranianos se ha desplazado a las Islas desde que arrancó el conflicto y siguen llegado todavía ahora, aunque en un goteo.