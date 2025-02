Desde principios de este año la venta de medicamentos de uso animal está totalmente prohibida en las clínicas veterinarias de Baleares. Los fármacos de las consultas pasan a ser exclusivamente de uso interno. Los facultativos pueden administrar y recetar pero no comercializar. Si se saltan la normativa serán sancionados con cuantiosas multas.

La dispensación de medicamentos de uso animal pasa a ser una actividad exclusiva de los farmacéuticos. Eso ha desatado toda una tormenta en el sector. A falta de una ley que obligue a las farmacias a tener en stock este tipo de fármacos, el desabastecimiento es generalizado en las Islas y puede tener graves consecuencias para las mascotas.

El Colegio de Veterinarios de Baleares ha sido quien ha dado la voz de alarma. Escasean todas las categorías de medicamentos, fórmulas magistrales, preparados, antibióticos, psicótropos y estupefacientes. La situación no se puede tomar a la ligera teniendo en cuenta que la mayoría de animales conviven con personas, por lo que la falta de tratamiento puede representar un riesgo no solo para la salud animal, sino también para la salud humana.

El mercado de los medicamentos es rentable, pero a la vez es un gran desconocido en el sector farmacéutico. Fuentes del Colegio de Farmacéuticos de Baleares confirman que «los fármacos veterinarios no se suelen encontrar en las farmacias porque existen muchísimos y tradicionalmente han tenido poca salida en el mercado». No obstante los expertos auguran que puede reportarles sustanciosos ingresos.

La sanidad animal factura 33.455 millones de euros al año, lo que supone el 2,29 % del Producto Interior Bruto de España, según la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles, que se basa en un estudio sectorial realizado por la Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía a raíz de la polémica desatada. En España se gastan 425,87 millones anuales en medicamentos.

El mercado además no deja de crecer. Hay 9,3 millones de perros, 6 millones de gatos y unos 10 millones de animales domésticos de otras especies en el país, según el censo de población del Instituto Nacional de Estadística.

En Baleares hace tiempo que sabemos que hay más hogares con mascotas que hogares con niños. En este momento hay 387.282 perros, 71.585 gatos, 658 hurones y 1.371 animales domésticos de otras especies censados en las Islas.

Llegados a este punto los veterinarios se han reunido con los farmacéuticos de Baleares para dar una solución a la problemática. Han creado un grupo de trabajo integrado por profesionales de ambos colectivos que trabaja para incorporar los principales medicamentos de uso animal en el stock de las farmacias. Los boticarios avisan de que no pueden incluir todos los que están en el mercado.

Los veterinarios han enviado un cuestionario a todos sus colegiados para determinar un ránking de los 10 fármacos más necesarios. Una vez dispongan del listado negociarán con las farmacias para asegurar que cuando los receten en sus consultas los clientes no tendrán problemas para encontrarlos. Los veterinarios tienen un problema añadido: las nuevas restricciones que afectan a la administración de antibióticos a animales de compañía.

Desde el 2 de febrero están obligados a comunicar al Ministerio de Agricultura todas las prescripciones que realizan. La medida trata de frenar el avance de las superbacterias en España. Establece una clasificación de cuatro tipos de antibióticos. Para utilizar antimicrobianos del grupo B previamente hay que demostrar que los de los grupos D y C no son un tratamiento efectivo. Los facultativos denuncian que se ven forzados a prescribir algunos antibióticos sabiendo que no funcionarán o que no estarán a la venta en ninguna farmacia.

Los medicamentos de uso animal más consumidos hasta ahora en España son los cardiovasculares, antiparasitarios externos, dermatológicos, antiinflamatorios, antiparasitarios internos, antibióticos, óticos, analgésicos, anestésicos y sedantes.

El Colegio de Veterinarios de Baleares y el Colegio de Farmacéuticos tratarán de encontrar un equilibrio que requerirá también de la implicación de la Cooperativa de Farmacéuticos y de otros distribuidores, incluidos laboratorios.