Los ayuntamientos de Baleares han decidido no subir este 2025 la tasa de basuras, por lo que no aplicarán el conocido como 'basurazo', aunque el Gobierno los había obligado a hacerlo para cumplir una directiva europea que pretende que este servicio se financie sólo. Así lo ha confirmado el presidente de la Federación de Entidades Locales de las Islas Baleares (FELIB), Jaume Ferriol.

En concreto, se trata de la transposición de una directiva europea (2018/851) del año 2020, que insta a los estados miembros a «recurrir a instrumentos económicos y otras medidas» para llegar a una tasa de reciclaje del 50 % en 2030. En España, su aplicación será mediante la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que recoge una «tasa específica, no diferenciada y no deficitaria». El objetivo del Gobierno central es que desde este 2025 el coste de todo el servicio de la recogida de basuras (que también incluye la limpieza de los contenedores, el mantenimiento de los vehículos, el coste del personal, el tratamiento de los residuos y su reciclaje) lo paguen los ciudadanos, con la idea de que el que contamine, pague.

Sin embargo, los ayuntamientos de Baleares se han negado a aplicar esta subida debido a que no saben cómo hacerlo. «Es imposible saber su coste, puesto que varía cada año en función del volumen y el tipo de desechos generados por los residentes en un municipio». Además, el presidente de la FELIB destaca que se trata de una cuantía muy diferente, en función de cada localidad. «Por ejemplo, en el caso de Mallorca los municipios del Pla son los que menos pagan. En Maria son 145 euros anuales; los costeros también suelen tenerlo bastante económico, porque contabilizan las habitaciones de hotel como vivienda. Por el contrario, el más caro es Santa Eugènia, donde abonan 250 euros por este concepto».

¿Tendrá repercusiones el incumplimiento de la Ley?

Preguntado por las repercusiones que podría tener el incumplimiento de la Ley estatal, que tendría que entrar en vigor este 2025, Ferriol espera que ninguna, ya que los municipios de Baleares son de los que má reciclan de España. «Creemos que el Ministerio primero se fijará en aquellas comunidades que reciclan menos y en Baleares estamos entre las que más y mejor lo hacemos», argumenta.

En este sentido, resalta que «los municipios de Baleares han sido líderes en la implementación de políticas de economía circular y en la gestión sostenible de los residuos». No obstante, insiste en que es imposible saber si se cubren o no los gastos y resalta que «el desconcierto de los ayuntamientos es total; estamos perdidos». Hasta ahora, en aquellas localidades en las que es deficitario se financia con la caja única del consistorio o con subvenciones del Consell de Mallorca. Sin embargo, con la nueva normativa esto no será posible.

Los municipios que menos reciclan tendrán que subir tasas

El presidente de la FELIB advierte que, aunque este año han podido esquivar la subida de la tasa de basuras, los municipios que menos reciclan tendrán que aplicar la subida, sino el próximo año, el siguiente. Preguntado por cuánto podría suponer esta subida, Ferriol asegura desconocerlo. En este punto, argumenta que el desconcierto es tal que los municipios de Cataluña han optamos por incrementar la tasa de basura en 50 euros, pero sin ninguna justificación.