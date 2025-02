Un total de 88 concursos de obras públicas quedaron desiertos en 2024

Los precios obsoletos y los estrechos plazos de ejecución fueron las principales causas de que el año pasado quedaran desiertos en Baleares hasta 88 concursos de obras públicas con presupuestos que sumaban 81,6 millones de euros.

Son proyectos de infraestructuras esenciales como colegios, aeropuertos, puertos, carreteras, ciclo del agua, residencias de ancianos, depuradoras y obras de eficiencia energética, algunos de las cuales están financiados con fondos europeos que se han perdido o corren serio riesgo de perderse, según ha denunciado la Asociación de Constructores de Baleares.

Aunque respecto a 2023 disminuyó un 5 % el número de obras desiertas (de 93 a 88) y que en Mallorca el presupuesto de obra desierta se redujo casi un 34 %, los datos de 2023 y 2024 reflejados en el primer estudio llevado a cabo por la asociación sobre esta cuestión confirma una tendencia ya observada por los constructores: el volumen de licitaciones desiertas iniciado con la pandemia se mantiene debido a que las administraciones se resisten a actualizar los precios, pese a que lo exige la ley, por lo cual muchas empresas optan por no presentarse a las obras para no tener que asumir los sobrecostes y seguir perdiendo dinero. «Al estar los precios de los materiales desde hace más de un año estabilizados, aunque sea al alza, no hay excusa para que sigan saliendo proyectos sin valores actualizados», señalan los constructores, que califican el volumen de licitaciones desiertas de «inaceptable».

Ejemplos

La Asociación de Constructores incluye en su informe algunos ejemplos de licitaciones que quedaron desiertas el año pasado. En Mallorca es llamativo el caso de la ampliación de la Escoleta Eriçons de Capdepera, cuyo concurso quedo desierto en cuatro ocasiones hasta provocar la pérdida de los fondos europeos, según el equipo de gobierno del ayuntamiento.

Por el contrario, el refuerzo del firme de la Ma-10, la ampliación del CEIP Es Molins y el punto verde de Artà, desiertos en primera instancia, se adjudicaron finalmente tras subirse el precio. En Menorca, el proyecto de nuevo colegio en Es Mercadal, a concurso primero por 5,6 millones y en una segunda licitación por 6,4 millones, fue adjudicado finalmente en un tercer proceso por 7 millones. Y la rotonda de Cazadores de Ibiza no se adjudicó hasta que se elevó el presupuesto inicial casi un 42 %.

La proporción de concursos de obras públicas desiertos en 2024 alcanzó el 33 % en el Consell de Menorca, el 26 % en el de Ibiza el 20 % en el Consell de Mallorca y el 23 % en AENA.