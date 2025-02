En opinión de Capellà, «los alumnos sufren un desfase entre lo que esperan de la universidad y lo que encuentran, y se frustran. Es verdad que, para muchos de ellos, Derecho no es la primera ni la segunda opción. En las redes, no distinguen los sesgos y entre fuentes fiables y no fiables. Por ello, utilizan fuentes no fiables en sus trabajos. Antes pedían clases dinámicas y ahora las piden divertidas. Quieren la velocidad de Internet y Amazon en todo, y querrían un profesor disponible las 24 horas. La IA puede ser una herramienta complementaria y útil, pero no puede enseñarles a pensar y razonar jurídicamente, ni aplicar el Derecho a la realidad social».