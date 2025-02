Baleares vuelve a batir su récord absoluto de población y el 1 de enero de este año vivían en las Islas 1.244.394 personas, según los datos oficiales publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Es la más alta de la historia de la comunidad y se alcanza gracias a la llegada de 11.602 extranjeros a las Islas. Baleares es el territorio de España con más porcentaje de extranjeros, con un 28,3 % de la población total de las Islas. Esa aumento contrasta con los apenas 1.024 nuevos residentes españoles, lo que confirma que el archipiélago gana habitantes gracias a la inmigración.

Todas las Islas aumentan su población y, en el caso de Mallorca, este territorio se acerca de forma paulatina al millón de habitantes. El 1 de enero ya vivían en la Islas 966.908 habitantes, cerca de 10.000 más que el año pasado. En Menorca viven 102.477 habitantes frente a los 101.074 de hace un año, mientras que en Eivissa viven 163.453 residentes (161.485 el 1 de enero de 2024). Formentera también crece y llega a los 11.556 habitantes frente a los 11.483 del año pasado.

La población de las Islas no ha parado de crecer en la última década, con 130.000 nuevos residentes en diez años, lo que supone un crecimiento equivalente a la suma de la población de los municipios de Calvià, Manacor y Llucmajor o un tercio de la población de Palma. Supone un aumento global del 12 %, la cifra más alta de todas las comunidades autónomas. La población balear crecer gracias a la llegada de inmigrantes extranjeros, que ya son 352.221 habitantes. La mayor parte de las nuevas llegadas a las Islas son ciudadanos procedentes de Colombia, Ecuador y Marruecos, una circunstancia similar a la del resto de España.

La llegada masiva de población es uno de los factores que explican el descenso de oferta inmobiliaria en las Islas. En 10 años han llegado 130.000 migrantes, pero en ese mismo periodo la construcción de nuevas viviendas ha quedado casi paralizada, con la excepción de promociones dirigidas al sector del lujo. Esa demanda de vivienda también explica la subida de los precios de alquiler y de compra de vivienda. Los expertos explican que este aumento de población responde a razones económicas y a la fuerte demanda de mano de obra que hay en las Islas, especialmente en los meses de verano.

Casi la mitad de los residentes no ha nacido en la comunidad autónoma. Baleares es el territorio de toda España con un nivel más alto de mestizaje. Según el Censo de Población correspondiente a 2023, el último que se ha realizado, el 47 por ciento de quienes viven en Baleares no ha nacido aquí, sino en otra comunidad autónoma o en otro país, con el añadido de que en las Islas ya hay más residentes extranjeros que peninsulares. Todos ellos, extranjeros y peninsulares, suman 569.382 habitantes. Si se juntaran a vivir en una sola ciudad, esta sería mayor que Palma, Calvià y Manacor juntas.