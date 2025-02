Los sindicatos anuncian movilizaciones contra la decisión unilateral del Govern de suspender la equiparación salarial del plus de residencia con Canarias. Representantes de UGT, CCOO, CSIF y STEI han denunciado este jueves el anuncio realizado por el Ejecutivo de suspender la actualización de pluses para que los funcionarios de Baleares cobren lo mismo que los de Canarias. Han criticado la decisión, motivada, según el representante de UGT, Miguel Ángel Romero, por presiones de sindicatos corporativos de la sanidad y educación. «Es mentira que este acuerdo perjudique al ámbito sanitario y educativo», ha añadido. Simebal, el representante de los médicos, aseguró que era «un alivio» que se suspendiera el acuerdo de la Mesa, según han denunciado los demás sindicatos.

Las movilizaciones se harán en todas las Islas y, de momento, el 20 de febrero se ha convocado una asamblea en Mallorca para que tengan un conocimiento general de qué es lo que ha pasado. El 28 de febrero, último Consell de Govern de este mes, los delegados sindicales se concentrarán ante el Consolat. También habrá asambleas informativas en Menorca y en Eivissa. La respuesta será progresiva y, por ahora, no se descarta ninguna posibilidad. A partir de ahí, se habría una segunda tanda de movilizaciones en los centros de trabajo, aunque aún está por definir. «Ha sido un error estratégico grave del Govern», ha dicho Romero.

«La respuesta será un proceso de movilizaciones», ha adelantado el representante de CCOO, Pep Ginard. «Se ha perdido una oportunidad magnífica de llegar a un pacto global», ha denunciado. «Ante presiones ajenas a la Mesa, el Govern ha cambiado de opinión y nosotros nos levantaremos para decir que estamos aquí», ha dicho. Considera que se han impuesto las "exigencias elitistas" de unos grupos concretos de trabajadores. Ha añadido que estos intereses ya se compensan con otros pluses, que no es el de residencia.

En representación del STEI, Miquel Gelabert ha denunciado «el despropósito y la mala política retributiva del Govern» que pide al Estado que sus funcionarios se equiparen con los de Canarias «y aquí no lo hace». Ha demostrado que la Mesa de Función Pública dirigida desde el Consolat y ha lamentado que intereses «clasistas» se han impuesto frente a los intereses generales del 80 % de los trabajadores. «Responsabilizo directamente al Consolat de algo que no debería ser una confrontación de los empleados públicos», ha añadido. Ha señalado a Marga Prohens. Ha afirmado que los médicos quieren cobrar más que lo demás funcionarios, pero no han terminado de explicar cuáles son sus reivindicaciones.

Mateu Garcías, del CSIF, se ha preguntado a quién perjudica que se actualicen estos pluses. «Es la primera vez que veo que el Govern se levanta de la Mesa», ha dicho. Los sindicatos ha pedido al Govern que tenga «la misma generosidad con los rentistas», a quienes alquilan pisos. «Si no se hubiera quitado el impuesto de patrimonio, igual ahora tendrían para pagar a los celadores», ha añadido Romero.