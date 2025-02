El refugio de animales de Andratx ofrece una recompensa de 1.000 euros a quien localice a Rex, un cariñoso setter inglés que entregó en adopción a finales del mes de enero.

El animal fue enviado, junto con Furia (otra perrita de 15 años), a la finca de una residente alemana en la Isla que tiene una superficie de 17.000 metros cuadrados. En ella ambos pueden correr en libertad, o podían... Solo unos días después de la entrega, el can se despistó persiguiendo a unas cabras y salió de la propiedad. Está desaparecido desde el 4 de febrero.

Tanto la nueva propietaria como la dueña del refugio han empapelado Andratx con carteles de Rex, han publicado anuncios en el periódico y en redes sociales, sin éxito hasta ahora. En los carteles el perro 'cuenta en primera persona' su caso. «Hola queridos amantes de los animales, mi nombre es Rex. Después de mucho tiempo en un refugio de animales fui adoptado por un amante de los perros y me han dado un nuevo hogar encantador. Desgraciadamente todavía no he aprendido a lidiar con mi nueva libertad. Un rebaño de cabras salvajes despertó mi instinto cazador innato y tuve que perseguirlas. Por supuesto fue un error. Lo lamento mucho y me encantaría volver con mi desolado dueño. Tengo un chip con todos mis datos. Si alguien me ve me llamo Rex y soy muy cariñoso», dice el escrito.

Si alguien tiene alguna información sobre el animal puede contactar con su propietaria en el teléfono 676477422.

Lo curioso de esta historia es que no es su nueva dueña sino el refugio del que salió quien está dispuesto a premiar con 1.000 euros a quien encuentre a Rex. «Estuvo mucho tiempo aquí y le tenemos mucho cariño y no nos explicamos cómo después de tantos días nadie ha visto nada. Nos tememos que alguien se lo haya podido llevar, quizá un cazador», dicen fuentes del refugio de Andratx.