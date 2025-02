El Govern aplaza la equiparación con Canarias del plus de residencia de unos 65.000 funcionarios de Baleares, que perderán una subida salarial de entre 99 y 499 euros al mes en función de la isla de residencia. El ejecutivo ha comunicado por sorpresa esta decisión en la reunión de la Mesa en la que todo estaba preparado para firmar el acuerdo. Los responsables del Govern alegan que Anpe y Satse no están de acuerdo y suman el 40 % de los empleados afectados por la subida. Estos dos sindicatos no están en la Mesa de negociación porque no tienen suficiente porcentaje de representatividad.

El resto de formaciones sindicales no oculta su sorpresa y malestar por la decisión unilateral del Govern, respaldada en parte por el sindicato médico Simebal, que había mostrado cierta oposición a esta subida. Fuentes sindicales atribuyen esta ruptura a presiones del sector médico, que consideran que su trabajo debe estar mejor retribuido por sus singulares características. En la práctica eso supone que, por ahora, no habrá equiparación salarial con Canarias. Los funcionarios de Mallorca seguirán cobrando un plus de 106 euros al mes en concepto de residencia frente a los 205 que estaban sobre la mesa. En Menorca y Eivissa, el plus seguirá siendo de 116 euros frente a los 410 que se proponía en el acuerdo. Por último, los funcionarios de Formentera cobrarán un plus de 116 euros y no de 615 como se proponía en el acuerdo. El Govern sí se ha comprometido a pagar los 165 millones de euros que debe a los funcionarios por la congelación de sueldo durante la pandemia. Una sentencia ha dado al razón a los funcionarios y el STEI ya anunció que pedirá la ejecución de la sentencia. Además de la equiparación de los pluses con Canarias, también quedan congelados otros acuerdos que se estaban negociando en materia de días libres y de nuevos procesos de estabilización.