El Govern asegura y defiende que la consellera del PP en el Consell de Mallorca, Núria Riera, cumple con su horario laboral pese a tener una dedicación del 100 % como jefa del Servicio Público autonómico y del 75 % como portavoz 'popular' en la institución insular. Dos cargos por los que, en conjunto, cobra más de 127.000 euros, más que la presidenta Marga Prohens, que tiene un sueldo de 78.786 euros. La oposición, a pesar de la compatibilidad justificada por el propio Consell y el Govern, considera que la situación de Riera es éticamente reprobable y ven imposible que pueda cumplir con el horario de ambos puestos.

«Se busca tirar por el suelo el nombre de una persona que siempre ha cumplido con la ley», ha afirmado este miércoles la consellera de Presidència i Administracions Públiques, Antònia Estarellas, que ha tenido que comparecer en una comisión parlamentaria solicitada por el PSIB. «Es un hecho insólito comparecer para hablar sobre el control horario de una funcionaria concreta, con nombre y apellidos», ha afirmado, insistiendo en que se trata de una persecución política contra Riera por el hecho de ser del PP.

«Es una cuestión ética y política reprobable, y con muchas dudas jurídicas», ha comentado el diputado socialista Marc Pons. «En abril no acudió a su puesto de funcionaria durante 11 días y en junio hizo lo mismo durante ocho días. Todo esto es público», ha afirmado, sin que Estarellas lo haya negado. Pons también ha dicho que Riera tenía previsto dar una rueda de prensa esta mañana en el Palau del Consell sobre este tema, por lo que ve imposible que pueda cumplir, a la vez, con su tarea de funcionaria.

«Es una falta de respeto a la independencia de las instituciones porque el Consell es capaz de gobernarse a sí mismo y los informes insulares han sido favorables sobre este tema. No participaremos en una caza de brujas. Defendemos la dignidad de los funcionarios», ha sostenido el diputado de Vox, Sergio Rodríguez, mientras que la diputada de Més, Maria Ramon, le ha respondido que con esta comisión no se cuestiona el trabajo de los funcionarios. «El problema es que ellos mismos ven cómo una compañera incumple su horario de trabajo. Basta analizar sus redes sociales para entender que no cumple y, encima, su puesto de trabajo está lejos del Palau del Consell, por lo que todavía es más complicado que tenga tiempo suficiente para ir de un lado a otro», ha apuntado.

Durante la comisión, la consellera de Presidència ha justificado la situación de Riera alegando que el exportavoz socialista Andreu Alcover en el Consell estuvo en la misma situación, algo que no es cierto. Alcover cobraba la pasada legislatura unos 100.000 euros porque tenía sueldos en el Consell y dedicación completa en la universidad. Sin embargo, la Universitat de les Illes Balears le concedió flexibilidad horaria para tener tiempo suficiente para recuperar las horas que había ocupado con sus tareas como portavoz político. Además, el socialista cobraba la retribución parcial del Consell al 50 %, y no al 75 %, como Riera.

La 'popular' mantuvo al 100 % su dedicación de horas lectivas en su cargo como jefa del Servicio Público del Govern y, a la vez, subió del 50 al 75 % la de su puesto en la institución pública, en un cargo al que accedió al inicio de legislatura. Esto último nunca pasaba porque los consellers insulares, como máximo, tenían una dedicación del 50 %, en caso de combinar sus tareas con su trabajo ajeno a la política. De este modo, la política pasó a cobrar 76.889 y 50.322 euros anuales por ambos cargos, respectivamente.

«No tengo ningún problema con mi trabajo, tengo informes favorables», afirmó hace unos meses preguntada por la prensa, y justificó cobrar esa cantidad de dinero alegando que «otros portavoces» están en su misma situación. Algo que no es del todo cierto. Solo el portavoz de Vox en el Consell, Toni Gili, se acogió a la misma fórmula porcentual de dedicación al 100 % en su trabajo en la empresa privada como autónomo y del 75 % en el Consell. Lo cual no implica que cobre lo mismo o parecido a Riera, además de que ser autónomo no se puede comparar con un puesto de funcionario por lo que respecta a la flexibilidad horaria.