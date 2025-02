El pleno del Parlament ha ratificado este martes el decreto del Govern que estableció límites a la implantación de explotaciones de ganadería avícola intensiva y ha aprobado además que se tramite como proyecto de ley.

El decreto se ha convalidado con 31 votos a favor (del diputado no adscrito Francesc Cardona, el de Formentera Llorenç Córdoba, Més per Mallorca y el PP), 24 en contra (del no adscrito Agustín Buades, Vox y el PSIB) y 3 abstenciones (de la diputada de Podemos Cristina Gómez, y los dos de Més per Menorca).

El Parlament ha convalidado el decreto que se aprobó después de que el Govern archivara un proyecto de macrogranja en Sineu y establece «medidas urgentes para la protección de las personas y el medio natural» de «determinadas explotaciones ganaderas intensivas de aves de corral», según el censo ganaderos y la proximidad a los núcleos de población.

En concreto, regula las dimensiones máximas de las nuevas explotaciones ganaderas avícolas intensivas y las distancias mínimas entre estas nuevas explotaciones y el límite del núcleo urbano residencial más cercano.

Establece que para granjas de 20.000 gallinas ponedoras se asigna una distancia no inferior a 0; a una carga de 40.000 gallinas ponedoras, una distancia no inferior a 4.000 metros; ya una carga de 80.000 gallinas ponedoras, una distancia no inferior a 6.000 metros.

Además el pleno ha aprobado que el decreto se tramite como proyecto de ley, con 31 votos a favor (Buades, Podemos, Més per Menorca, Més per Mallorca, Vox y PSIB) y 27 en contra (del PP, Cardona y Córdoba).

Més per Mallorca celebra que se haya aprobado el decreto ley que prohíbe las macrogranjas avícolas y ha agradecido en una nota la movilización vecinal de toda la comarca del Pla y de la plataforma de sineu 'Macrogranja no', aunque ha criticado y lamentado que el PP haya votado en contra de la tramitación de la norma como proyecto de ley para poder extender la prohibición al resto de tipos de ganadería.

Més per Mallorca negoció con el Govern del PP el decreto, pero lamenta que el grupo popular se haya opuesto a tramitarlo como proyecto de ley para «proteger el territorio, la calidad de vida de las personas y el sector primario de pequeñas dimensiones que ofrece producto de proximidad y responde al interés general del país».

El grupo ecosoberanista celebra el decreto «para impedir que ninguna macrogranja avícola se pueda instalar en el archipiélago», ha afirmado el diputado Ferran Rosa, porque resuelve «aunque sea parcialmente, un problema grave en la comarca».

«Pero también creemos que debe mejorarse y, por eso, votamos a favor de que se tramite como proyecto de ley, porque creemos que es imprescindible incluir el resto de ganadería intensiva», ha explicado Rosa. »La presión ciudadana y el interés general nos obliga a encontrar nuevas soluciones para cerrar, de una vez por todas, los riesgos que implica una macrogranja intensiva, sea cual sea el animal que se cría", ha advertido.

Por su parte, el PP también ha celebrado la convalidación del decreto «que pone en equilibrio la tranquilidad de los vecinos con la seguridad jurídica del sector», ha dicho el diputado Pedro Álvarez.

«El Govern de Marga Prohens y el Partido Popular mostramos, una vez más, nuestra responsabilidad y voluntad de escuchar a los vecinos y gracias a este ejercicio ha permitido conocer la negativa de los habitantes de Sineu y Maria de la Salut y hemos conseguido pararlo con la legislación en la mano», ha dicho Álvarez, ha informado el PP en otro comunicado.

Ha recordado que el decreto fija limitaciones a la instalación de nuevas granjas avícolas intensivas, con una capacidad máxima y distancias mínimas respecto a los núcleos de población».

Ha destacado que el decreto defiende los intereses generales por encima de los particulares, "garantiza la supervivencia de una comarca agrícola que siempre ha apostado por un modelo de ganadería extensiva y que ahora combina su esencia rural con una nueva economía en la que el turismo sostenible y el sector servicios juegan un papel importante».

Álvarez ha agradecido el apoyo de Més per Mallorca por mostrar «responsabilidad para la regulación de un sector importante« pero ha acusado al PSOE de haber querido »sacar rédito político«. »Se han desentendido de la solución y encima pretenden seguir tratando como a niños a los vecinos pretendiendo hacerles creer que no existe una moratoria en Sineu», ha criticado.