«Prohens tiene pánico a Armengol». El portavoz de los socialistas en el Parlament, Iago Negueruela, ha lamentado el tono empleado este martes por la presidenta del Govern en la sesión plenaria y lo ha atribuido a los nervios de la presidenta balear al hecho de que Francina Armengol haya confirmado que se presentará a la reelección como secretaria general del PSIB. El congreso que reafirmará el liderazgo de Armengol se celebrará a finales de marzo. Tanto Prohens como el portavoz del PP Sebastià Sagreras habían denuncia la publicación de nuevos whastapps «cariñosos» entre la presidenta del Congreso y Koldo García, uno de los investigados por la trama de las mascarillas.

Negueruela ha atribuido las palabras de Prohens y de otros representantes del PP a que están «nerviosos» porque no han podido aprobar los presupuestos y porque el Parlament votará a favor de que el decreto que evita la granja de gallinas en Sineu se tramite como proyecto de ley. También ha mencionado las denuncias de Transparencia Internacional sobre la desaparición de la Oficina Anticorrupción. «Intentan difamar y muestran un estado de nerviosismo total», ha opinado el diputado socialista.

Ha asegurado que estas manifestaciones responden al anuncio de que Armengol será secretaria general del PSIB «y eso pone tan nerviosa a Prohens, que hace manifestaciones disparatadas. Demuestran que tiene más pánico a Francina Armengol que preocupaciones por gobernar», ha añadido. Negueruela ha denunciado que Prohens solo habla de la presidenta del Congreso «y de sus obsesiones». Ha añadido que la presidenta ha fracasado en este año y medio, frente a Armengol.

Ha detallado que la anterior presidenta logró la aprobación de los ocho presupuestos de su mandato, aprobó una ecotasa con la que ahora no sabe que hacer Prohens y puso en marcha medidas para combatir a los fondos buitres « mientras ella entrega pisos a los fondos buitres». También ha mencionado la creación de la Oficina Anticorrupción, desmantelada por el actual Govern.

En paralelo, Negueruela ha negado las acusaciones de los dirigentes del PP y ha asegurado que Francina Armengol no mantuvo contactos o comidas con los miembros de la trama de las mascarillas. «Nunca comió, nunca habló y nunca contactó. Prohens solo tienen 'governera'», ha lamentado. Negueruela contestaba a la publicación de unos mensajes entre Koldo García y Armengol en noviembre de 2020, cuando era presidenta de Baleares. En estos mensajes, Koldo García pide a la presidenta si puede comer con Víctor de Aldama, otro de los implicados en la trama. «Si comes con ellos te querré siempre», apunta Koldo, que envía un mensaje con emoticonos de corazones. Armengol contesta: «Mañana tengo la votación del debate a la totalidad a los Presupuestos y será tarde. No puedo asegurar comer con ellos».