La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha anunciado que el Ejecutivo autonómico pondrá en marcha un programa de becas de excelencia para que los alumnos puedan cursar un año o un trimestre en un país extranjero para así potenciar sus competencias lingüísticas.

Lo ha hecho en la sesión plenaria del Parlament de este martes después de que la diputada de Vox Manuela Cañadas le preguntara si considera que implantar el bilingüismo real en las aulas es «romper la convivencia». Prohens ha defendido que el modelo bilingüe en Baleares, a diferencia de lo que ocurre en Cataluña, «se garantiza y se cumple», tal y como dictó el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).

También, como hizo la pasada semana, se ha escudado en la autonomía de los centros y en la libertad de las familias para adaptar el modelo a los diferentes contextos y garantizar que los alumnos puedan hablar tanto castellano como catalán. Sobre el plan piloto de libre elección de lengua, una medida que pactaron con Vox, la presidenta autonómica ha asegurado que seguirá «avanzando y mejorando» durante este y los próximos cursos.

Además, más allá del debate sobre el bilingüismo en las aulas, Prohens ha aprovechado su intervención para anunciar la intención del Govern de poner en marcha un programa de becas para que los alumnos puedan cursar un año o un trimestre en un centro educativo de otro país para potenciar sus conocimientos en lenguas extranjeras.

Prohens ha reprochado a Cañadas la falta de claridad en las peticiones de Vox en materia de educación, uno de los puntos en los que han chocado a lo largo de la legislatura. «Deberían aclarar que es lo que nos piden al Govern. Un día nos presentan una enmienda para eliminar el catalán como lengua vehicular en la educación, el otro nos proponen un 50 por ciento para cada lengua y el otro centros de inmersión en castellano y en catalán», ha incidido.

A juicio de Cañadas, los resultados obtenidos por Baleares en diferentes pruebas académicas vienen demostrando «el fracaso de la inmersión lingüística». También ha hablado de expertos que apuntan a que este modelo «perjudica a los castellanoparlantes» y lastra sus resultados, o que no ayudan a la integración de los alumnos migrantes ni a favorecer la cohesión social.

«Usted sabe que no vamos contra el catalán, sino que defendemos que le no sea el 100 por cien ni en la escuela ni en la función pública. No hay ningún problema más que los miedos del PP con los ultranacionalistas de MÉS y la ultraizquierda que solo defiende el catalán», ha dicho la portavoz de Vox. Solo si gobernara su partido, ha zanjado, se podría garantizar que los alumnos pudieran elegir de forma libre. «Por lo menos estudiar en castellano el 50 por ciento, ya que las normativas impiden colegios solo en castellano o solo en catalán», ha concluido.