La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha dicho que la primera medida para contener la «masificación turística descontrolada» que se tomó en la presente legislatura fue «enviar» a la izquierda a la oposición.

Así lo ha dicho en el pleno del Parlament de este martes después de que el diputado de MÉS per Mallorca Lluís Apesteguia le preguntara cuál es el techo máximo de turistas que aspira a recibir el Ejecutivo autonómico.

Prohens ha lamentado que, por tercera vez, Apesteguia le haya hecho la misma pregunta, y le ha contestado en una línea similar a anteriores ocasiones. «Tiene que haber límites, y si me pide un techo, le invitaría que no abandone la mesa del Pacto por la sostenibilidad, así tal vez aprendería que hay que cambiar el paradigma. No se trata de contar turistas, sino de qué tipo de turistas vienen, de valor», ha insistido.

«Tomaremos medias centradas en la contención y en limitar las plazas turísticas para combatir la oferta ilegal que ustedes dejaron crecer como nunca», ha reprochado. La primera de ellas, ha ironizado, fue «enviar» a los partidos de izquierda -que gobernaron las dos últimas legislaturas- a la oposición.