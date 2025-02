La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha defendido este martes en el Parlament la necesidad de que la población de Baleares resida en viviendas dignas y de dar una alternativa habitacional a las familias vulnerables: «Que la gente tenga que vivir en una caravana es un drama social, es la peor cara de la crisis», ha afirmado.

La diputada de Podemos, Cristina Gómez, ha preguntado a Prohens en el pleno si cree que la gente de Baleares «vive en viviendas», en referencia a la protesta en Palma el fin de semana pasado: «Es la primera vez que hay una manifestación de caravanas en nuestras islas». Prohens ha respondido que el Govern trabaja en que la población resida «en una vivienda digna», porque «que la gente tenga que vivir en una caravana es un drama social».

«No lo podemos normalizar, como tampoco los asentamientos e infraviviendas, tres modalidades de vivienda que proliferaron y empezaron en estas islas con ustedes en el Govern», ha acusado Prohens a la izquierda. También ha achacado a la diputada de Podemos normalizar la okupación y defenderla. Prohens ha subrayado que «las caravanas no son una alternativa habitacional» y ha abogado por «dar una respuesta a las personas vulnerables» y acceso a una vivienda digna. Gómez le ha replicado que lo que hace el alcalde de Palma, del PP, (Jaime Martínez) es multar a las caravanas e imponer «sanciones económicas a las familias vulnerables».

La diputada progresista ha responsabilizado a Prohens de no usar 526 viviendas de grandes tenedores inscritas en el registro y cerradas porque «las podrían utilizar familias que están viviendo en caravanas, barracas y en el aeropuerto», y la ha acusado de «criminalizar a las familias vulnerables». «Criminalizo a los okupas e inquiokupas», ha respondido Prohens que ha reprochado a Gómez que defienda las expropiaciones con «el puño al aire contra el capitalismo», cuando en 8 años en el Govern hicieron 14 expropiaciones.

Ha rechazado también fijar los precios por decreto: «De ninguna manera, sus recetas fracasadas no vendrán aquí con el Govern del PP». «Usted los okupas, nosotros el trabajo», ha concluido. También el portavoz socialista, Iago Negueruela, ha preguntado a Prohens por la solución para que no sigan subiendo los alquileres cuando vencen los contratos, algo que «está pasando de forma masiva» porque las medidas del Govern no han funcionado. Prohens ha respondido que lo que fue «un absoluto fracaso» son las que aplicaron los gobiernos de izquierdas durante 8 años, algo que «no se cambia de un día para otro».

Ha defendido el plan de choque de vivienda del Govern que prevé crear 7.500 viviendas para los residentes con la construcción de pisos de alquiler a precio limitado; da seguridad e incentivos para que los propietarios saquen alquileres al mercado; supone que el Ibavi ha proyectado e iniciado en año y medio 750 viviendas de alquiler social y que se han ahorrado 59 millones a 5.700 ciudadanos en la compra de su primera vivienda.

«No nos temblará el pulso porque la manera de bajar el precio del alquiler es poner más vivienda en el mercado», se ha comprometido la presidenta. También el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, se ha enzarzado en una discusión sobre vivienda con la diputada socialista Mercedes Garrido que le ha culpado del incremento de la vivienda de lujo y ha reclamado que Baleares se acoja a la ley estatal para topar el alquiler porque «después de un año y medio de sus políticas, están hundiendo a las familias de las islas y el precio del alquiler sube por encima incluso de la burbuja inmobiliaria».

Declarar Baleares zona tensionada es «una herramienta indispensable», según Garrido. «No se trata de creer, de fe, es una realidad: Baleares es la comunidad con el mercado más tensado de toda España y con los precios más caros, que ha de contener y topar». Mateo ha respondido que Baleares viene de 8 años en los que el precio de la vivienda subió «año tras año hasta máximos históricos, el de venta en un 90 % y el de alquiler en más de un 80 %», a lo que se añade que en la última legislatura aumentaron 92.000 plazas de alquiler turístico, un aumento del 135 % al que se añade el ilegal «frente al que no hicieron absolutamente nada». El conseller ha acusado a la que fuera consellera de Territorio del Consell de Mallorca de haber autorizado 3.137 viviendas en suelo rústico en 4 años, y de que, en 8 años de izquierdas aprobaron en el Consell el 48 % de las licencias otorgadas desde 2003 para construir en rústico en la isla. Ha añadido que el 90 % de lo construido entre 2015 y 2023 fueron viviendas con piscina.