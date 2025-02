El conseller de Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, no ha aclarado si la futura ley agraria regulará las instalaciones ganaderas industriales y ha dejado esa posibilidad en manos de los diputados del Parlament.

Así se ha expresado en el pleno de este martes en respuesta a la diputada socialista Malena Riudavets, quien le ha preguntado acerca de la posibilidad de que el texto, que está previsto que se tramite en los próximos meses, incluya limitaciones a las explotaciones porcinas, bovinas y caprinas de grandes dimensiones.

«Le he de decir que de momento no lo sé, pero lo que vaya en la ley agraria sobre este tema y otros no lo decidirá la Conselleria d'Agricultura, sino todos los diputados que se sientan en esta Cámara», ha indicado Simonet.

El conseller ha asegurado que los pros y los contras de la ganadería intensiva se debatirán y estudiarán durante la tramitación parlamentaria de la ley, que tratará de buscar soluciones a este asunto. No obstante, ha indicado que durante el periodo de exposición pública las organizaciones agrarias han realizado diversas propuestas, pero ninguna de ellas relativa a la limitación de la ganadería intensiva. «Mi manera de funcionar es primero escuchar y tratar con el sector. No sé cómo funcionan ustedes, pero el sector nos ha marcado el camino», ha zanjado Simonet.