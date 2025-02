Mateu Ramonell lleva en el centro territorial de RTVE en Baleares desde 1986. Ha ocupado diferentes puestos, desde 2021, el de director. La pasa el testigo a Pau Fons, que fue quien se lo pasó a él. Estudio periodismo en la Autónoma de Barcelona, empezó haciendo prácticas en el diario Balears, cuando lo editaba Medios de Comunicación Social del Estado. Su primer contrato con ese diario es de 1983. Cumple 63 años y ha decidido jubilarse. El de este lunes ha sido su último día en la redacción.

¿Un periodista no se jubila nunca o lo hace en cuanto puede?

—Un periodista no se jubila nunca pero yo sí he querido jubilarme y desconectar un poco del día a día de la actualidad y de todo lo que significa periodismo. Quiero desconectar, pasar página y abrir otra etapa de la vida.

¿Sabe cuál?

—No, no tengo nada previsto, no he puesto nada en marcha salvo un proceso de descompresión. Espero que me salgan al paso cosas interesantes fuera del periodismo.

Como todo periodista debe tener su tesis sobre el futuro del periodismo.

—¿Del periodismo? No sé que futuro tiene, ¿futuro del periodismo? Eso son palabras mayores. El periodismo tiene futuro, claro que tiene futuro porque siempre habrá algo que contar. Lo que no sé si tiene futuro son los medios que hemos usado habitualmente. ¿Qué futuro le podemos dar a la prensa de papel? ¿Años?

Radio y televisión también han cambiado.

—Cuando empecé los comunicados de prensa llegaban por correo. Pero no han cambiado tanto, más en la forma que en el fondo. En la tele informativa las noticias son ahora más cortas y pensadas para otros soportes.

¿El modelo de la tele informativa es el que impulsó Carlos Franganillo en La 1?

—Lo que hizo Franganillo fue sacar los informativos a la calle, allá donde está la noticia, hacer más tele en directo y luego se difunde por las redes. Pero eso requiere, a la vez, una gran apuesta de medios técnicos. La tele necesita muchos medios técnicos.

Es inevitable que le pregunte por la frase de Elon Musk, aquello de «vosotros sois lo medios ahora»

—Cuando se habla de medios se habla del poder de los medios, los medios buscan influir. Pero yo creo que el medio más influyente, el que de verdad sigue siendo la prensa escrita, en los debates de los Parlamentos se siguen mostrando portadas de papel. Sí, la televisión tiene un gran impacto pero no sé si influye igual. Lo que ha cambiado desde que empecé son las audiencias, entonces el telediario tenía 15 millones de espectadores y ahora tiene 2. Ahora hay 12 millones que se informan por otros medios o por otras televisiones.

El ‘Informatiu Balear’ ha sido siempre en catalán. La lengua de la televisión pública estatal ha sido siempre el catalán ¿Ha habido algún problema o debate sobre el uso de la lengua?

—Ninguno. Quienes pusieron en marcha el ‘Informatiu balear’ en 1979 le pusieron unos cimientos tan profundos y una seguridad tan firme en el modelo que querían seguir que se ha mantenido durante 45 años. Y no sólo en televisión, también en radio. Nunca hemos tenido ningún problema sobre la lengua de los informativos.

¿La lengua es lo que define el ‘Informatiu Balear’?

—Sí, pero no solo, me gustaría decir algo más que me parece muy importante, que el ‘Informatiu Balear’ no es algo del pasado, es que la gente te dice yo antes lo veía. Es que se sigue viendo, tiene audiencia y tiene futuro, además de una redacción joven y con muchas ganas.

¿Cómo les afectó IB3?

—Nació con muchos más medios que nosotros pero son proyectos diferentes. Solo hacemos información, dos desconexiones y piezas para los telediarios. La tele autonómica es otro mundo.

En Cataluña tienen más horas.

—Sí, y ahora se habla de un segundo canal íntegramente en catalán. No, aquí no tememos medios, ya me gustaría.

Pregunta típica: ¿Qué noticia le hubiera gustado dar?

—Lo pensaba estos días, qué respondería ante esa pregunta. Las malas noticias quedan en el recuerdo por encima de las malas: Sant Llorenç, la pandemia, los atentados de ETA en Calvià. Todas las catástrofes solapan cualquier buena noticia.

¿Dejaría la escaleta de un informativo en manos de la IA?

—No lo había pensado. Yo creo que la IA puede ser maravillosa y un magnífico complemento en le periodismo ¿Si podría hacer la escaleta? Pues según las instrucciones que le dieras, qué audiencia buscas, donde te centras.

Escribirá un libro, claro

No tengo pensado nada. Ahora toca desconectar.