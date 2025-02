Mallorca ha iniciado la semana con estabilidad atmosférica y temperturas máximas que oscilan entre los 15º y los 18º, por lo que se trata de valores que están ligeramente por encima de lo habitual en esta época del año. Sin embargo, el pronóstico del tiempo de la delegación territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares prevé un cambio de tiempo para los próximos días.

El martes, día 11 de febrero, aún predominará el tiempo estable en Mallorca, aunque puede haber algunas nubes disperasas. Las máximas será similares a las de este lunes o subirán ligeramente, mientras que las mínimas se moverán entre los 4º y los 10º. Por su parte, el viento soplará flojo del sureste.

Cambio de tiempo en Mallorca

La delegada y portavoz de la Aemet en Baleares, María José Guerrero, avanza que «el miércoles y jueves estarán determinados por tiempo inestable». En este sentido, precisa que el 12 de febrero «llegará en niveles altos una vaguada, con frente cálido y frío asociados. Primero dará lugar a bancos de niebla matinales, seguido de lluvias débiles. Por la noche, se esperan chubascos que, ocasionalmente, pueden ser fuertes, con tormenta y granizo pequeño».

Guerrero informa que «el ambiente inestable se prolongará hasta el jueves». De este modo, el 13 de febrero se esperan cielos nubosos o cubiertos, tendiendo a intervalos nubosos, con lluvias y chubascos que, ocasionalmente, podrían ir acompañados de tormenta y granizo pequeño; irán remitiendo a lo largo de la tarde. Las máximas alcanzarán los 15º - 17ºC, mientras que las mínimas oscilarán entre los 3º y 10º.

El pronóstico del tiempo de la Aemet para el viernes, 14 de febrero, indica que la estabilidad meteorológica irá ganando terreno en Mallorca, aunque aún quedará algo de inestabilidad en el norte de Mallorca, donde no se descarta alguna lluvia débil. De cara al fin de semana, no se descarta alguna lluvia débil, ocasional y aislada, que será «poco significativa». No obstante, la citada meteoróloga señala que aún faltan unos días y, a medida que se vaya aproximando, irá informando en función de la evolución de los modelos meteorológicos.