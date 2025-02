La patronal de clínicas veterinarias de Baleares se adhiere este martes a los paros convocados en toda España contra la norma estatal que restringe el uso de antibióticos en animales de compañía. Las empresas se desmarcan así de la postura oficial del Colegio de Veterinarios de Baleares, que defiende la vía del diálogo y solicita al Ministerio de Agricultura una moratoria que permita un periodo de adaptación «razonable» para garantizar la utilización del registro y comunicación de antibióticos PRESVET sin exponerse a multas.

Cabe recordar que la legislación contempla multas de entre 60.000 y un millón de euros para los facultativos que incumplan las limitaciones establecidas para la administración y comunicación del uso de microbianos a mascotas, en el marco de la lucha contra las superbacterias. Todos los países de la Unión Europea estarán obligados a partir de 2030 a dar cuenta de este tipo de tratamientos.

El colegio profesional cuenta en este momento con unos 750 asociados de los que aproximadamente 50 son miembros de la patronal CEVE Baleares. «La postura del colegio es antagónica a la de las empresas. Lo que hay que solicitar es la derogación, pedir una moratoria es dejar el problema para más tarde», dice Andreu Oliver, presidente de las empresas veterinarias.

El paro tendrá una duración de 60 minutos y comenzará a las 11.00 horas. No se descartan futuras movilizaciones.

La puesta en marcha del sistema PRESVET a principios de año tiene al sector en pie de guerra en todo el País. A finales del mes de enero el Ministerio de Agricultura anunció que trabaja en modificar del texto del decreto para rebajar las multas previstas tras admitir que son «excesivas».

Además promete introducir algunas excepciones para permitir la administración de medicamentos a gatos callejeros, gatos extraviados sin identificación y animales no identificados con patologías que puedan comprometer su salud o la de las personas con las que conviven.

La patronal de Baleares llama a manifestarse no solo contra las restricciones del uso de antibióticos que suponen «una carga burocrática» sino también para reivindicar un IVA reducido del 10 %. Veterinarios de todo el país alertan de que el sistema PRESVET «provoca un encarecimiento de las consultas» y «pone en riesgo la salud de los animales».

«Nos obligan a dispensar los antibióticos según un listado de categorías. Aunque a nivel científico sabemos que hay patologías que necesitan un antibiótico del grupo más restringido, ahora no nos lo dejan usar sin haber probado antes otro tipo de antibiótico y haber realizado un cultivo, lo que provoca una demora en los tratamientos brutal y un sobrecoste en los tratamientos», dice Oliver.

El presidente de CEVE Baleares asegura que los antibióticos que se prescriben en las consultas veterinarias apenas alcanzan el 1 % de los antibióticos que consume España al año.

El Colegio de Veterinarios de Baleares defiende a través de un comunicado «cualquier iniciativa que reivindique la mejora del sector veterinario siempre que se haga desde el rigor, la credibilidad y el prestigio de la profesión». Se muestra «respetuoso con todas las acciones encaminadas a optimizar la implantación de PRESVET y a garantizar unas condiciones de trabajo adecuadas».

No obstante desmiente «informaciones alarmistas e inexactas, que están circulando en algunos ámbitos, según las cuales la normativa pondría en riesgo el acceso de los animales a los tratamientos antibióticos necesarios. Esta afirmación no es correcta ya que PRESVET no limita la capacidad de prescripción de los veterinarios sino que establece un sistema de registro y control de las prescripciones de antibióticos para garantizar un uso responsable», concluye.

En lo que sí se muestra de acuerdo el órgano colegial es en el resto de reivindicaciones históricas que se han sumado al paro convocado este martes en las Islas como la reducción del IVA veterinario que es de un 21 % en las clínicas, mientras que los médicos están exentos y los farmacéuticos tienen un 4 %.

Unos y otros critican también que la ley prohíba la venta de medicamentos veterinarios no sujetos a prescripción en sus consultas y las permita en las tiendas de animales y superficies comerciales.