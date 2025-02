La crisis de Muface va a más y CSIF denuncia que hay aseguradoras que no están prestando asistencia sanitaria a los funcionarios. Por ello, este lunes el citado sindicato tiene previsto presentar ante la Fiscalía General del Estado los casos recopilados de mutualistas que han sufrido la cancelación de citas o pruebas médicas, ya que mientras no se adjudique el nuevo concurso DKV, Asisa y Adeslas (anteriores adjudicatarias) están obligados a dar la cobertura sanitaria a los mutalistas.

El presidente de CSIF en Baleares, Luis Apolinar, insta a los posibles afectados en las Islas a ponerlo en conocimiento del sindicato, llamando al número de teléfono 971 29 00 53. Aunque precisa que en estos momentos no tienen constancia de ningún caso en el Archipiélago balear, no puede descartarse que haya afectados e insiste en la importancia de denunciarlo.

Apolinar recuerda que las aseguradoras que daban cobertura a los funcionarios de Muface están obligadas a seguir prestando este servicio, como mínimo, hasta el próximo 31 de marzo. El presidente de CSIF en las Islas espera que con las mejoras que ha realizado el Gobierno las aseguradoras se presenten a la nueva licitación.

No obstante, temen que no llegue a cerrarse, por lo que CSIF mantiene la huelga prevista para el próximo jueves, 13 de febrero. En el conjunto del Estado están llamados al paro un millón y medio de funcionarios, de los que unos 15.000 se encuentran en Baleares. En concreto, se trata del personal público docente (tanto universitario como no universitario), el personal de los centros de la Administración General del Estado y los funcionarios de Correos. Los agentes de la Policía Nacional también están afectados, pero no tienen reconocido el derecho a la huelga. No osbtante, CSIF asegura que Jupol, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, apoya la convocatoria.

Además, el presidente de CSIF en Baleares recuerda que el 13 de febrero también realizarán una concentración ante la sede de la Delegación del Gobierno en las Islas, entre las 12:00 y las 13:00 horas. El citado sindicalista lamenta la incertidumbre que están viviendo los funcionarios acogidos al convenio de Muface, especialmente aquellos que tienen tratamientos por enfermedades como el cáncer, entre otras.

Por ello, insiste en la necesidad de que el Gobierno resuelva lo antes posible este asunto, al tiempo que recuerda que la anterior licitación venció el pasado 31 de diciembre. A su modo de ver, este asunto se debería haber resuelto mucho antes, ya que está suscitando mucha preocupación entre los afectados. En en caso de Baleares son unos 15.000 funcionarios, a los que hay que añadir a sus familiares y a los jubilados.

«Importantes repercusiones en la sanidad pública balear»

La consellera de Salut, Manuela García, advierte que asumir a los funcionarios de Muface tendría «importantes repercusiones en la sanidad pública balear». Por ello, apela a la responsabilidad del Gobierno central para que negocie y reconduzca este situación, de vital importancia para unos 15.000 trabajadores públicos del Estado en las Islas.

García expresa su preocupación por la repercusión que tendría en las listas de espera la asunción de los funcionarios que ahora reciben servicios de Muface, ISFAS y MUGEJU (estos dos últimos tienen menos mutualistas pero también se ven afectados). «Una entrada súbita de un volumen de pacientes importante, significa mucha mayor afluencia en cada centro de salud, en cada hospital, nuevas consultas, nuevas operaciones quirúrgicas… es indudable que tendría un impacto muy significativo sobre las listas de espera».

Los médicos comparten la preocupación de la Conselleria de Salut. «Asumir a los 15.000 funcionarios de Muface en Baleares aumentará las listas de espera y mermará la calidad de la sanidad pública balear». Así de claro lo tiene el presidente del Col·legi Oficial de Metges de Baleares, Carles Recasens. No obstante, lanza un mensaje de tranquilidad, ya que considera que «el sistema de salud público balear no colapsará», aunque insiste en que su calidad sí empeorará.