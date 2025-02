Supervisa la expansión en España de United Airlines, que cada año lleva a Baleares más turistas de un perfil definido como prioritario por su capacidad de gasto, aunque de momento sus visitas sigan concentrándose en los meses centrales. Antonio de Toro (Caracas, 1967) fue uno de los protagonistas del estand de las Islas en la última edición de Fitur. El Jefe de Ventas de United en España anunció junto a los responsables del Consell de Mallorca la ampliación de las frecuencias semanales y el periodo de actividad de la conexión Palma-Nueva York de cara a 2025. Una decisión, explica, justificada por un creciente nivel de demanda que podría llevar a ampliaciones de la ruta a los doce meses del año o incluso a abrir conexiones con otros aeropuertos de la costa Este de EEUU como el de Washington.

Acaban de anunciar la ampliación de las conexiones entre Nueva York y Palma ¿La demanda ha sido más alta de lo que esperaban cuando inauguraron la ruta en 2022?

El de Palma es un caso de éxito total para United Airlines. Empezamos hace tres años con un avión más pequeño y con tres frecuencias semanales y el pasado verano ya ampliamos las rutas con aviones más grandes. Estamos viendo que nuestras reservas y la demanda a futuro continúan creciendo, por eso se ha optado por ampliar un día más a la semana y alargar la temporada un mes más, hasta el 25 de octubre. Es una buena noticia que incrementemos la capacidad un 50 % con respecto al verano de 2024. Hemos crecido hasta un 70 % desde que empezamos.

¿Cómo funciona la demanda en sentido inverso, la de los mallorquines hacia EEUU?

También el público mallorquín está aprovechando está oportunidad. Hay muy buena acogida. Evidentemente, el mercado americano es mucho más grande, pero sí que ves una respuesta muy favorable, sobre todo con esta ampliación del mes de octubre. El mallorquín que normalmente trabaja en verano aprovecha estos tramos de septiembre y octubre para hacer sus escapadas y viajar a EEUU. El 83 % de los que vienen se quedan en Nueva York, mientras que un 17 % aprovecha para visitar otros destinos del país.

Los hoteleros insisten en conseguir conexiones durante los doce meses del año. ¿Se lo plantea United para un futuro cercano?

La ampliación de la temporada se ha pedido desde muchos sectores, entre ellos los hoteleros. Monitorizamos la demanda muy de cerca y, en el caso de Palma, la hemos visto crecer poco a poco desde 2022. ¿Es viable ampliar los vuelos a todo el año? Va a depender de que podamos identificar la demanda fuera de temporada, de la flota que tengamos a disposición... Pero si vemos una ampliación justificada por la demanda, por supuesto que lo vamos a hacer, aunque el cuándo es difícil saberlo. Nuestra apuesta no pasa solo por crecer en Palma, sino por hacerlo en toda España. El país se ha convertido para los americanos en un destino muy atractivo en los últimos años.

Están ampliando con ello las llegadas en temporada alta. ¿Cómo ven los problemas de saturación en verano y las protestas ciudadanas en Balears?

Esto es algo que tiene una repercusión en la demanda, está claro. Pero la verdad es que no se está viendo afectada, al menos según las cifras de reservas que estamos viendo. Creo que tiene más efecto en Europa, con Alemania y Reino Unido, que tienen más conexiones. Desde luego, no está frenando el tráfico del norteamericano a Mallorca, y prueba de ello es que precisamente lo estamos incrementando. Si tienen algún efecto no lo estamos viendo.

¿Qué planes de futuro hay en realidad, pues, con Balears?

Nuestra forma natural de trabajar va precisamente en línea con lo que estamos haciendo ahora con Palma: consolidar la ruta, monitorizar su crecimiento... Que el año que viene o dentro de dos años podamos incrementar más las frecuencias semanales o de la temporalidad. Y si sigue creciendo posiblemente veamos lo que ha pasado en muchos destinos europeos, que es el lanzamiento de nuevos vuelos a Washington: lo hemos visto en Venecia, Niza... En Barcelona se ha ampliado a todo el año. En parte se hace un poco también para descongestionar el tráfico de Newark.

La demanda del estadounidense sigue su tendencia al alza ¿Canadá es otro melón por abrir?

Nosotros tenemos una colaboración muy importante con Air Canadá de códigos compartidos. Pero más allá de eso no sé valorar cómo se va a comportar este mercado.

Se ha hablado mucho de una conexión Palma-Miami. ¿Pueden descartar que haya algo sólido detrás de ese rumor?

Es un rumor que no salió nunca de nosotros. No tenemos en Miami ningún tipo de fuerza ni presencia como hub para implantar un vuelo directo a Mallorca, de modo que tendría que ser alguna otra compañía aérea quien lo hiciera. Desde United está totalmente descartado.

¿Qué efectos puede tener el nuevo mandato de Trump sobre la industria turística de EEUU y en su papel tanto como emisor como receptor?

Ahora mismo no estamos viendo ningún tipo de efecto negativo. En ese sentido somos totalmente apolíticos: nos regimos por los flujos de demanda y no vemos ningún tipo de señal que nos indique que la nueva administración en EEUU tenga algún efecto negativo sobre nuestros vuelos. Monitorizamos las situaciones políticas en todos los países donde volamos, y el parámetro más importante es la demanda y las tarifas medidas que se está pagando.

La fiebre viajera del estadounidense va a seguir en 2025.

El afán del americano en viajar es increíble desde que acabó la pandemia. Nuestros vuelos a México subieron tremendamente cuando acabaron las restricciones a la movilidad. El sur de Europa atrae mucho, en gran parte por las experiencias culturales que ofrecen y porque se perciben como destinos muy seguros.