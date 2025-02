Los caravanistas toman Palma en protesta contra la ordenanza de Cort

Más de 200 caravanas paralizaron en la tarde de este sábado algunas de las principales calles de Palma en protesta contra la ordenanza cívica del Ajuntament de Palma que, entre otras cosas, prohíbe vivir en caravanas. Escoltada por la policía, la «marcha lenta» transcurrió de las seis a las ocho de la tarde en un recorrido que empezó en la calle Camp de Déu del barrio de Llevant y recorrió todo el centro de Palma antes de regresar a su punto de partida.

La movilización, convocada por la Asociación de Caravaning Oasis (ACO) y la Plataforma de Autocaravanas Autónoma (PACA), pretendía movilizar a los usuarios de este tipo de vehículos contra la ordenanza de Cort. La norma prohíbe «el uso de vehículos utilizados a modo de vivienda con signos de permanencia», infracciones con multas de 750 a 1.500 euros.

«Un vehículo es para desplazarse, una vivienda es otra cosa. Lo hemos repetido varias veces, una autocaravana, un coche o un autobús no son para vivir. Aquellos vehículos, sean caravanas o no, que acampen en la ciudad no pueden hacerlo», así lo justificaba el alcalde de Palma, Jaime Martínez, durante la presentación de la ordenanza.

Imagen del inicio de la marcha lenta de los caravanistas protestando en Palma este sábado. Foto: Miquel Àngel Cañellas

A juicio de los caravanistas, es una normativa que contraviene sus derechos. Así lo reivindicaba este sábado Javier Fuster, portavoz de PACA, quien señaló que esos mismos derechos están amparados por la legislación estatal, empezando por el reglamento de la propia Dirección General de Tráfico. «Claro que tenemos que poder pernoctar en la caravana. Debemos poder hacerlo siempre y cuando no acampemos en la vía pública», señaló para añadir que la normativa que tramita Cort es demasiado ambigua y que genera mucha confusión. Asimismo, aseveró que «no defendemos la acampada libre ni las actitudes incívicas en espacios públicos».

Fuster estimó en unas 150 las autocaravanas con gente viviendo en ellas solo en Palma y más de 2.000 en el conjunto de la Isla. Las organizaciones convocantes están integradas por usuarios de este tipo de vehículos con fines de ocio, por lo que se afanan en distinguirse de las personas que están recurriendo a las caravanas como solución de emergencia ante la crisis habitacional. No obstante, «creemos que si conseguimos que se matice la ordenanza también vamos a ayudarles a ellos; es una ordenanza que nos perjudica a todos», señaló Fuster para añadir, asimismo, que «nuestra guerra no es contra los asentamientos de gente que vive en caravana». Los caravanistas se quejan además de que no se han producido avances en cuanto a las áreas que demandan desde hace años para sus vehículos. «Si Cort quiere descongestionar las calles, lo conseguiría con esto».

Las plataformas ya han hecho alegaciones a la ordenanza de Cort y su hoja de ruta pasa ahora por reunirse con los partidos políticos del equipo de gobierno y de la oposición con la esperanza de lograr acuerdos en torno a un cambio de la normativa. ACO -de ámbito estatal- ya advirtió de que si no se produce una rectificación impugnarán la ordenanza en los tribunales. Su presidente, Jesús Gallardo, se ofreció al alcalde de Palma para colaborar en la corrección de la ordenanza, alegando su experiencia en casos similares en otros ayuntamientos.