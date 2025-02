Niko Bihn se mudó a Mallorca con su novia Sarah Burkhard en agosto del año pasado. Aunque habían encontrado un bonito apartamento en Cala Blava, pronto les resultó demasiado difícil pagar los 2.000 euros de alquiler que tenía que hacer frente a pesar de tratarse de una vivienda con la cocina rota y el inodoro con goteras. Después de que el propietario insistió en el pago por adelantado de un año completo, el alemán perdió los estribos. A veces viven en el albergue y tratan de encontrar un nuevo lugar donde quedarse. Sin éxito. Aunque Bihn disfrute de unos buenos ingresos cada mes gracias a su trabajo en Alemania, ahora tiene problemas para encontrar alojamiento en la Isla.

Bihn, natural de Ingolstadt, respira de forma extraña mientras pasea por Playa de Palma junto a su novia por culpa del asma que sufre desde joven, que explica que ahora están «alquilados en una habitación en el Atlanta por 500 euros al mes y buscamos desde allí un nuevo apartamento», explica a Mallorca Magazin.

El apartamento de alquiler fue un desastre

La joven pareja ya no soportaba vivir más en su anterior apartamento de alquiler de 200 metros cuadrados en primera línea de mar, que les costaba 2000 euros al mes. «En realidad era perfecto. El propietario quería venderlo y sólo nos aceptó temporalmente y con la promesa de que aceptaríamos determinados acuerdos», dice la joven señora Burkhard. «Eso es lo que hicimos, pero llegamos a un punto en que la situación se volvió inaceptable».

«Era un piso estupendo en una ubicación estupenda, pagamos los casi 2.000 euros sin dudarlo pero tuvimos que aceptar que los compradores interesados ​​pudieran entrar al apartamento en cualquier momento, incluso sin avisar a un agente inmobiliario. Fue desagradable pero lo aceptamos de todos modos», continúa ella, que trabajaba en la cadena de montaje de Audi. «Sobre todo porque nos prometieron que arreglarían la cocina y el baño que goteaba», suspira.

«Aceptamos a regañadientes pagar seis meses de alquiler por adelantado pero después no se reparó nada, el inodoro seguía goteando y vivíamos en condiciones realmente pésimas». El tatuador ríe amargamente mientras le muestra al reportero de MM una foto tomada con su teléfono celular que muestra un inodoro envuelto en toallas en un baño de lujo. «De repente el propietario me pidió un año por adelantado y para mí ese fue el fin», dice la joven de 26 años. Como resultado, a principios de enero dejaron el lugar donde en realidad estaban muy bien para alojarse y se mudaron a un hostel en El Arenal, donde ahora el moho les está causando problemas.

Nico Bihn muestra cómo reconocer un buen tatuaje

«Soy un tatuador que crea tatuajes realistas profesionales y de alta calidad. Son trabajos en los que gano entre 800 y 1.200 euros», explica Bihn, que ya no acepta encargos simples. «Como ya soy relativamente conocido en Alemania, recibo un salario de unos pocos clientes de Alemania que me permite vivir muy bien», afirma, quien asegura que declara todo correctamente a efectos fiscales y puede aportar pruebas adecuadas de todos los ingresos. «Pero eso no me ayuda mucho en la búsqueda de piso», dice decepcionado.

«Casi todo el mundo pide un pago por adelantado de un año, siete meses por lo menos. Si los apartamentos estuvieran al menos en buenas condiciones, lo aceptaríamos», afirma el joven artista. ¿Y entonces de qué depende? «También exigen seguridad a Sarah. Nadie acepta que todavía no tenga trabajo. Aunque, en realidad, soy el que más dinero gana y puedo permitírmelo fácilmente», resopla frustrado.

«Queremos conseguir el estatus de residente lo antes posible e integrarnos en la sociedad mallorquina», afirma Bihn, a quien le gustaría desarrollar su negocio únicamente en Mallorca. «Ni siquiera necesito un estudio para eso. «Estamos buscando un apartamento de tres habitaciones en el que pueda utilizar una para mis clientes», continúa.

Para darle a la reportera una idea de su trabajo le muestra algunos tatuajes de realismo en su brazo. «Por supuesto, no podría hacerlo yo solo», dice, sonriendo mientras muestra las imágenes nítidas en su antebrazo y la parte superior del brazo. «Me llevó alrededor de 50 horas tatuar todo el brazo», dice Bihn, y agrega que solo la parte interna o externa del brazo superior e inferior se puede completar en un día. «Entonces un brazo tiene cuatro zonas. Se necesitan hasta diez horas para completar uno. En algunos lugares lleva incluso más tiempo porque el trabajo exige más esfuerzo», zanja.