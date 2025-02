Francina Armengol ha confirmado esta mañana su candidatura a la reelección para la Secretaría General del PSIB, primer paso para volver a ser la candidata socialista a las elecciones de 2027. Lo anunció en el Consell Polític del partido -reunido hoy para convocar formalmente su XV Congreso-, arropada por los suyos en un encuentro teñido por el recuerdo de Francesc Antich y las consignas para luchar contra la «vorágine reaccionaria» que se está desplegando en el ámbito internacional.

«Contra esto, puño en alto: ahora es cuando es más importante que nunca». La presidenta del Congreso y secretaria general del PSIB expresó su preocupación por la «complicada situación internacional», con veladas referencias al ascenso de Trump y a nuevos aliados como Elon Musk. «Tienen unas armas tan fuertes y una tecnología tan fuerte al servicio de un poder económico bestial que están trabajando para deslegitimar las instituciones y la democracia», declaró para añadir que desde su púlpito como presidenta del Congreso ha podido comprobar que «nunca habíamos tenido una oposición y tan barriobajera en España».

En un día en que la extrema derecha europea desfilaba en Madrid al compás de un eslogan trumpista -Make Europe Great Again-, Armengol puso más énfasis en su discurso de movilización ante la ultraderechización internacional que cuando se refirió a los rivales locales, de quienes dijo que «se limitan a hacerse fotos y a vivir de rentas porque gobernamos bien». La líder socialista destacó su «orgullo de partido» para afirmar que el Govern de Marga Prohens está siguiendo el camino marcado por la izquierda en las dos anteriores legislaturas y achacó al PP una falta de proyecto constatada por anuncios como el de la subida de la ecotasa. «Primero dicen que lo subirán en temporada alta y después, como les han tirado de las orejas, ya no lo suben. No es serio: han venido para ayudar a los mismos de siempre, amnistiar a los infractores, bajar impuestos a los que más tienen y repartirse el corralito, porque esto es la derecha de siempre, no cambia. Con una diferencia, que ahora están con la extrema derecha».

El XV Congreso del PSIB será el foro en que se decida la Secretaría General, por lo que su nueva responsable debería proclamarse antes del 23 de marzo. Armengol tuvo palabras de recuerdo para Alfredo Pérez Rubalcaba -«él decía que este partido cuando se mueve es imparable»- y para Aurora Picornell al conjurarse contra el ascenso de la extrema derecha y de las fake news. «Me niego a que los bulos y las fake news sean la forma de información que tenga la ciudadanía, porque la verdad existe».

Pero las referencias más emotivas fueron las que tuvieron como protagonista a Francesc Antich, para quien el auditorio dedicó un minuto largo de ovación antes del inicio del acto. «Una gran persona y un referente político que perdurará muchas generaciones», remarcó el presidente del Consell Polític, Vicenç Thomàs. Armengol subrayó que Antich, «como las grandes ideas, no morirá nunca», ya que «es parte fundamental de esta organización y de este legado». Con emoción a duras penas contenida, manifestó que «para mí, ya lo sabéis, lo era todo. Xisco era el partido».