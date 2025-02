El Monitor de Reputación Sanitaria lo acaba de situar entre los diez mejores neumólogos del país. Es jefe de sección de Neumología en el Hospital Universitario Son Espases, donde coordina la consulta de Asma Difícil y de EPOC frágil. Además es director de la Unidad de Investigación del hospital y ejerce también como especialista en la Clínica Rotger.

¿Qué supone que sus propios colegas le hayan elegido como uno de los diez mejores?

—Es un reconocimiento a una labor que no solo es mía, sino de todo un equipo. Un equipo que me permite ser reconocido, que se reconozca lo que se está haciendo en Balears y que nos sitúe al mismo nivel de Madrid o Barcelona. Es un orgullo formar parte de este equipo que está haciendo las cosas tan bien y de esta institución que lo favorece. No es una labor individual, el logro es de todos.

¿Qué aspectos cree que se han tenido en cuenta además de la calidad asistencial?

—Para ser buen médico hay que estar al día, estudiar y hacer una buena práctica. Cuando se reconoce a un profesional se suele tener en cuenta su labor investigadora, sus publicaciones y sus aportaciones. En este sentido tengo que destacar que tenemos un instituto de investigación, el Idisba, que avanza a grandes pasos y que facilita que la carrera investigadora se sume a la actividad asistencial. Está muy ligado al hospital lo que nos permite desarrollar prácticas clínicas punteras, avanzar y aportar nuevas visiones, nuevos tratamientos a los pacientes.

Háblenos de esas prácticas clínicas punteras.

—Contamos con una unidad específica que ha permitido mejorar mucho el manejo de las enfermedades de vías aéreas. En otros centros se trabaja de una forma más compartimentada mientras que aquí abordamos toda la patología de forma más eficiente. Esto lo hemos dado a conocer, lo hemos compartido con el resto de comunidades científicas y se nos ha reconocido como una práctica clínica innovadora. Estamos avanzando mucho también en el ámbito de los ensayos clínicos, nuevos tratamientos y nuevas dianas.

¿Puede concretar esos avances?

—Estamos a punto de inaugurar una unidad de ensayos clínicos en fases tempranas. Es un paso más para la innovación y la investigación, una apuesta del Servei de Salut y de la Dirección General de Investigación que nos permitirá poder hacer ensayos clínicos en fase I y II con lo que los pacientes podrán acceder antes a nuevos tratamientos. Hasta ahora sólo podíamos hacer ensayos clínicos en fases III y IV. Este paso es muy importante, va a beneficiar a muchos pacientes y nos va a permitir avanzar mucho.

¿Qué tal respiramos en Balears?

—Tenemos un 11% de la población mayor de 40 años con EPOC. Somos una comunidad con una prevalencia elevada, por encima de la media estatal. Esta enfemedad está directamente relacionada con el consumo de tabaco y aunque las tasas de tabaquismo bajan gracias a unas políticas más restrictivas, aún tenemos datos preocupantes en mujeres, entre las que sigue aumentando el consumo. También entre jóvenes, que a través de cigarros electrónicos y vapeos se abren la puerta al consumo de tabaco. Un fenómeno que no sólo afecta a Balears y que preocupa bastante, porque los estudios demuestran que hacen un daño similar al tabaco y llevan nuevas patologías asociadas.

Usted es el coordinador de la unidad de EPOC frágil.

—Tenemos un comité de EPOC avanzado en Son Espases formado por neumólogos, cirujanos y radiólogos, que se reúne cada dos meses para valorar los casos más complejos y tomar decisiones como la aplicación de nuevas técnicas quirúrgicas en pacientes de todas las Islas. Este comité evaluará también a los posibles candidatos de tratamientos biológicos contra EPOC, que aún no están autorizados pero lo estarán pronto.

También coordina la consulta de Asma complejo.

—Sí, y también hay un comité de Asma puntero en España para trabajar con los casos más graves. Usamos fármacos biológicos que han supuesto un cambio muy importante en la evolución de la enfermedad. Ahora, con una inyección mensual los pacientes dejan de necesitar corticoides y dejan de ingresar en los hospitales. Mejoran muchos la calidad de vida de los afectados por esta enfermedad tan invalidante. A través de este comité, formado por responsables de asma de todos los centros sanitarios de las islas, discutimos sobre cada caso de forma colegiada. Da igual si el paciente es de Menorca o de Son Sardina, porque tendrán las mismas opciones de tratamiento, mientras que en otras comunidades esto depende de cada centro.

Garantiza una mayor equidad.

—Así es, todos los pacientes de las Islas se benefician de esta unidad acreditada para tratar los casos de alta complejidad. Esta valoración más heterogénea y más equitativa es otro ejemplo de buenas prácticas en el que se fijan otras comunidades y que contribuye a estar en el top ten.

¿Cuantos pacientes de Balears se benefician de estos tratamientos?

—En estos momentos unos doscientos pacientes.

Supongo que ha acogido con entusiasmo el nuevo y esperado servicio de Alergología.

—Todo lo que sume es bueno, el servicio y los profesionales especializados.

¿Y el nuevo programa de cribado de cáncer de pulmón?

—Es importante pero es necesario aumentar recursos humanos y equipamientos. Requerirá más recursos, más profesionales y más consultas.