El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha afirmado que la institución insular está «totalmente en contra» del pacto alcanzando entre el Gobierno central y Canarias para el reparto de 4.500 menores migrantes no acompañados desde Canarias y Ceuta porque no puede asumir más llegadas.

«Durante el último año se ha doblado el número de menores no acompañados que han llegado a la isla de Mallorca. Esto ha provocado que el sistema de protección de menores del Consell de Mallorca esté totalmente tensionado, con una sobreocupación del 100 %», ha dicho este viernes Galmés en declaraciones a los medios con motivo de la entrega de material informático a los ayuntamientos de la isla.

No és una qüestió de solidaritat, és de capacitat. La situació a la nostra illa és límit. No podem acollir més migrants en condicions de dignitat. Lamentam la manca d'implicació del Govern Central davant la crisi migratòria que patim i demanam un canvi urgent de la política… pic.twitter.com/9JfWibWTqJ — Llorenç Galmés (@Ll_Galmes) February 7, 2025

El presidente del Consell de Mallorca ha dicho que Baleares «no puede recibir menores no acompañados que han llegado a otros lugares del Estado español» y ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que observe la realidad que vive la isla a diario, con el aumento de las llegadas de pateras desde Argelia. «No es un problema de menores no acompañados; es un problema de que se ha consolidado una ruta migratoria entre el norte de África y la isla de Mallorca y la comunidad autónoma de las Islas Baleares», ha declarado Galmés, que ha pedido «más recursos, más dinero y más espacios para poder hacer frente a esta difícil situación».

Galmés ha sostenido que esta problemática se complica cada vez más y que durante las últimas semanas han llegado a las costas de Mallorca -incluida la isla de Cabrera- 30 menores no acompañados. «No es un tema de solidaridad; es un tema de capacidad», ha asegurado. Asimismo, Galmés le ha recordado a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que el propio delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, dijo este jueves que las islas, y en concreto Mallorca, no pueden asumir la llegada de más menores desde otros puntos de España.