Llega el fin de semana en Mallorca, y muchas personas se preguntan si, al igual que la semana pasada, se volverá a ver el pico del Puig Major teñido de blanco y si podremos ver la nieve en algún otro punto de la isla. La AEMET ya ha ido avisando que tanto el sábado y el domingo pueden ser días más fríos de lo normal con la llegada de varios frentes fríos que pueden hacer caer las temperaturas, especialmente las nocturnas.

Según ha podido contar a este diario el portavoz adjunto de la AEMET en Baleares, Miquel Gili, el sábado se espera amanecer con chubascos moderados que afectarán principalmente a la Serra de Tramuntana y al norte de Mallorca, donde podrían caer entre 10 y 15 litros por metro cuadrado. Las temperaturas podrían bajar ligeramente debido a un frente frío que entrará el viernes por la tarde y que seguirá presente el sábado por la mañana, y Gili precisa que la cota de nieve se situará alrededor de los 1.300-1.4000 metros, por lo que ve probable que se pueda ver la nieve de nuevo en los puntos más altos de la Serra.

En cuanto a la tarde del sábado, a pesar que la cota bajará a los 900 metros, no se espera que vuelva nevar ya que se prevén por lo general cielos despejados o poco nubosos en la isla: «No se descarta que haya algún chubasco aislado, pero si no llueve no será posible ver nieve a pesar de que baje la cota».

En cuanto al domingo, Gili precisa que un frente frío que entrará el sábado por la tarde desplomará las temperaturas nocturnas, las cuales podrían bajar de los cero grados en algunos puntos de la isla como la Serra o el norte. Las máximas se mantendrán con pocos cambios y se esperan cielos por lo general despejados o poco nubosos, siendo bastante improbable que vuelva a nevar durante el día.

Cambio de tiempo a la vista

Para el lunes que viene se espera que se estabilicen las temperaturas y tengamos un día típico para esta época del año, con máximas de alrededor de 15 grados. Sin embargo, Gili avisa que, a mediados de la semana que viene, previsiblemente el martes o el miércoles, haya un cambio de tiempo con una bajada de temperaturas y nuevas lluvias que pueden afectar tanto a Mallorca como a Menorca, aunque precisa que no hará «un frío excepcional».

De todas formas, Gili ha precisado que de momento esto son solo predicciones y en los próximos días se podrá hablar con más certeza de este cambio de tiempo, del cual este diario informará cuando se tengan más datos.