La Conselleria d'Educació i Universitats ha convocado 2,2 millones de euros en ayudas de desplazamiento para el alumnado empadronado en Mallorca que cursa estudios universitarios en la Unión Europea (UE) durante el curso académico 2024-2025.

Estas ayudas prevén apoyar a los estudiantes que tienen que desplazarse fuera de su isla de residencia para poder continuar sus estudios oficiales de grado o máster, ha informado la Conselleria este jueves en una nota.

El Govern destina este año una partida de 2.265.766 euros para estas ayudas, cuyos beneficiarios serán los estudiantes con domicilio familiar en Mallorca que cumplan los requisitos académicos y que se tengan que desplazar fuera de la isla para cursar estudios que no se pueden realizar en Mallorca, ya sea porque no están disponibles o porque no se ha obtenido plaza.

La cantidad máxima de la ayuda por estudiante será de 1.600 euros y el rendimiento académico del año anterior será uno de los criterios de evaluación en la hora de valorar las solicitudes.

Para los residentes en Menorca, Ibiza y Formentera, el departamento autonómico de Educación ha avanzado que firmará convenios con los consells insulars, aportando fondos adicionales a sus convocatorias análogas. El plazo para la presentación de las solicitudes empieza el próximo 3 de marzo y estará abierto hasta el 9 de julio. La solicitud solo se podrá presentar por la vía electrónica.