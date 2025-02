El Colegio de Dietistas-Nutricionistas de Baleares rechaza el uso de Ozempic como primera medida terapéutica para adelgazar. El presidente del citado organismo, Manuel Moñino, explica que se trata de «una irresponsabilidad» y pide que se adopten medidas para evitarlo, ya que son conscientes de que hay mucho diabéticos que tienen problemas para conseguirlo.

En este sentido, explica que Ozempic es un fármaco concebido para tratar los problemas de diabetes, aunque también se ha comprobado que consigue reducir el peso. «Los medicamentos se deben prescribir y usar de forma adecuada, es decir, para lo que han sido concebidos. En el caso de Ozempic es para reducir los niveles de azúcar en sangre y no para adelgazar», expone.

El presidente del Colegio de Dietistas-nutricionistas de Baleares defiende que la obesidad se debe abordar desde el punto de vista nutricional para modificar el estilo de visa y hábitos alimentarios, y siempre, con un equipo multidisciplinar que integre a dietistas y nustricionistas. Sólo en los casos de obesidad mórbida o complicada con otras enfermedades se debe recurrir otras estrategias, como el uso de fármacos para perder peso. No obstante, deben ser deben los expresamente desarrollados para ello y diferentes a Ozempic, cuya finalidad no es esta.

No obstante, Moñino admite que en Baleares, al igual que en otras comunidades autónomas, hay profesionales sanitarios que están prescribiendo Ozempic para adelgazar y los insta a dejar de hacerlo. «Las guías de la práctica clínica indican que para perder peso hay que implantar hábitos saludables, tanto en el estilo de vida como en la alimentación. Decantarse por fármacos como opción inicial o preferente no está justificado ni avalado por la evidencia científica», señala. La Sociedad Española de Obesidad (Seedo) considera que una forma de impedir que Ozempic se use para adelgazar sería imponiendo la receta digital frente a la manual de papel, ya que de este modo sería imposible utilizar el citado fármaco para un uso diferente para el que ha sido concebido.

Intrusismo

El presidente del Colegio de Dietistas-nutricionistas de Baleares también considera fundamental que la sanidad pública de Baleares incorpore a estos profesionales en Atención Primaria, puesto que se podrían contribuir de forma efectiva a resolver muchos problemas de salud pública. También denuncia los riesgos que supone el elevado intrusismo que sufren. «Desde un entrenador de gimnasio a una persona que ha hecho un curso de nutrición, son algunos de los perfiles que están haciendo dietas sin tener los conocimientos ni la capacitación necesarios para ello», denuncia.