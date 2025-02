El Govern ha asumido ya plenamente que el director general de IB3, Albert Salas, ha decidido dejar el puesto para el que fue elegido en noviembre de 2023 en sustitución de Andreu Manresa, que ocupó el cargo durante los gobiernos de Francina Armengol.

Albert Salas (Binissalem, 1981) expresó en diciembre del pasado año en una reunión con sus colaboradores más próximos en el ente su decisión de marcharse. Incluso publicó un tuit, aunque precisando que no había dimitido. Para Marga Prohens y para todo el Govern fue una sorpresa. La presidenta balear se puso en contacto con él y quedaron para seguir hablando una vez iniciado 2025. Así ha ocurrido y en el Govern se han dado cuenta de que no se trataba sólo de «un calentón».

El todavía director general ha comunicado al Govern que se va –el periodista tiene una excedencia en el Mallorca, de donde fue responsable de comunicación y al que se reincorporará en ese u otro puesto– y colaboradores próximos a la presidenta ya han mantenido contactos con personas que podían sustituirle. El propio Salas habría incluso propuesto alguno.

Sin mayorías estables

La dimisión se formalizará pronto, es inminente y sólo queda por saber si será antes o después de la reunión de comisión de control parlamentaria del ente. En el caso de Manresa, el anterior director general, esperó a esa reunión para anunciar la decisión que había tomado.

Que se hayan dado los primeros movimientos para buscar a la persona que relevará a Salas no quiere decir que elegirlo sea una competencia del Ejecutivo. No lo es (al menos mientras no se cambia la ley), sino que recae en manos del Parlament. Precisa una mayoría cualificada de tres quintas partes para su elección en primera vuelta. Para la segunda es suficiente la mayoría absoluta (30 votos).

El PP se conforma con lograr 30 votos (en este momento no dispone de mayorías seguras claras) y no hará esfuerzos por atraerse al PSIB –que no votó a Salas–, también evalúa el coste político que tendría buscar una aproximación a Més per Mallorca. Igual que Més per Menorca, este partido le apoyó en 2023.

Cuando Salas comunique formalmente su renuncia en el consejo de dirección de IB3, el día 20 la asumirá de manera interina el consejero o consejera que más tiempo lleva en el cargo. En este caso, se trata de Jordi Bayona, nombrado a propuesta del PSIB. Al Govern no le interesa un periodo largo de interinidad y por eso ha pactado los tiempos con Salas.