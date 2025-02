Las nueve veces que Mallorca ha sido rescatada

La reciente tragedia provocada por el último gran temporal cuyo acrónimo evoca nombre de mujer, la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que azotó Valencia hace tres meses, recuerda la utilidad de una unidad especial de las Fuerzas españolas para intervenir en casos de catástrofes y graves riesgos. Este año se cumplen dos décadas de la creación de la Unidad Militar de Emergencias (UME), facción permanente integrante del Ejército, que ha acudido al rescate de Baleares en 16 ocasiones, de las 708 misiones españolas e internacionales realizadas: 9 de ellas en Mallorca, 5 en Eivissa, 1 en Formentera y 1 en Menorca. Su valoración en los despliegues ha sido muy positiva.

Dos de los tres casos más desastrosos registrados en las islas se han vivido en Mallorca. En la memoria colectiva resuena la torrentada de Sant Llorenç, que dejó 13 personas fallecidas en 2018. Es el caso más doloroso de la historia reciente balear. En las tareas de rescate frente a estas inundaciones se sumaron, entre el 9 y el 17 de octubre, 278 militares de la UME, con 85 vehículos, entre ellos dos helicópteros. Es la intervención balear a la que más vehículos se ha destinado. «El desbordamiento del torrente se produjo sobre las 19.15 y a las doce de la noche la UME ya estaba en la zona. Para nosotros fue crucial su intervención porque no es lo mismo un apoyo profesionalizado que el de los voluntarios, cuya participación también fue muy valiosa, por supuesto», recuerda Mateo Puigrós, alcalde de Sant Llorenç en el año de la tragedia.

La tragedia con mayor despliegue de efectivos en Mallorca fue el incendio forestal de Andratx en 2013. En esta misión trabajaron 282 soldados de la UME, con 77 vehículos, entre ellos 5 helicópteros y 10 aviones. Desde el 26 de julio al 1 de agosto lucharon para apagar un fuego que, por la negligencia de un vecino que arrojó restos de brasas de una barbacoa, convirtió en un infierno la Isla durante 18 días, asoló 2.400 hectáreas y afectó a 120 viviendas, 35 con graves daños. «Para nosotros la UME fue una visión de esperanza dentro de la oscuridad. Ver por televisión los barcos que llegaban a puerto con los militares nos emocionó», rememora la actual alcaldesa, Estefanía Gonzalvo, entonces primera teniente de alcalde. «Algunos dormían en nuestros despachos y recuerdo una carta de un teniente agradeciéndonos el trato recibido, cuando el agradecimiento tiene que ser nuestro y por eso les hicimos hace poco un reconocimiento en el Ayuntamiento», añade.

La mayoría de intervenciones en Baleares han respondido a dar apoyo a otras unidades profesionales, como bomberos, brigadas del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat), voluntarios de Protección Civil, agentes medioambientales y técnicos de Emergencias para la extinción de incendios forestales. De las 9 actuaciones en Mallorca, 6 tuvieron este objetivo. La primera intervención en las Islas se dio en 2008 en Palma, a causa de inundaciones por las que más de un centenar de personas tuvieron que ser desalojadas, y en ella participaron 58 militares de la UME. El año de mayor impacto fue 2011, con cinco intervenciones en Baleares, todas contra incendios forestales, tres en Mallorca y dos en Eivissa.

Miembros de la UME, junto a buzos de la Guardia Civil y agentes de diversos cuerpos, rastrearon Son Carrió en busca de un niño de 8 años desaparecido por la torrentada que afectó en 2018 al Llevant de Mallorca.

Aquel 2011 fue un año fatal para las Islas. En Calviá participaron 89 militares los días 13 y 14 de julio, con 16 vehículos, entre ellos 2 helicópteros y 2 aviones, y 38 los días 25 y 26 de agosto, con 8 vehículos, entre ellos 3 helicópteros y 3 aviones.

El 11 de agosto tuvieron que dar apoyo 30 soldados con 9 vehículos, entre ellos 2 aviones por otro foco de fuego. En septiembre hubo otro incendio en Santa Eulària, Eivissa, la isla que se llevó la peor parte con un terrible fuego en Sant Joan de Labritja, que es la intervención que más efectivos personales ha requerido en la historia de la UME en Baleares. Del 25 al 29 de mayo, 331 militares, con 58 automóviles, entre ellos 2 helicópteros y 8 aviones, ayudaron a sofocar las llamas, que empezaron en la sierra de Morna y se tragaron 1.600 hectáreas, además de obligar al desalojo de 89 viviendas, 18 de ellas con daños graves.

Militares de la UME ayudaron a despejar carreteras en la Serra en marzo de 2023 con motivo de la borrasca Juliette.

El resto de intervenciones en Mallorca han sido en Capdepera (2012) y Artá (2013), también por incendios forestales, y Escorca (2023), a causa de los estragos provocados por tormentas.

La UME fue creada por Consejo de Ministros el 7 de octubre de 2005, con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Se constituía para intervenciones en caso de graves riesgos y catástrofes. La Unidad se estrenó en julio de 2007 en un terrible incendio en Gran Canaria, que calcinó más de 20.000 hectáreas, obligó a desalojar varios núcleos de población y dos de sus militares resultaron gravemente heridos. Un trabajador forestal fue detenido por provocarlo.

Apoyo

Esta unidad da apoyo y complementa la actuación de otros cuerpos, entre ellos el mismo Ejército, bomberos, agentes forestales, Policía Nacional, Guardia Civil, policías locales, Protección Civil… Las intervenciones a las que más efectivos personales se han destinado hasta la fecha coinciden en el mismo año, 2012, ambas por incendios y ambas en la Comunidad Valenciana, con 622 y 603 militares. Le sigue el terremoto de Lorca, en 2011, con 587.

Pero en toda su historia, sin duda, es la DANA de Valencia la que ha exigido su mayor cobertura, con 2.200 efectivos y 600 medios, «consiguiendo posicionar en zona 1.000 intervinientes en las primeras ocho horas para enfrentarse a las consecuencias causadas por las fuertes lluvias», explica el comandante Manuel González, responsable de la oficina de comunicación pública de la UME. «La operación ha sido un referente único en el campo de las emergencias en territorio nacional debido al despliegue de 8.500 efectivos y 2.000 medios de las Fuerzas Armadas coordinados por la UME», añade.

La Unidad tiene adscritos un total de 3.313 militares, de los que 239 son mujeres. Pese a su reconocimiento posterior, la UME nació rodeada de cierta polémica. Hubo críticas desde la oposición y dentro del propio Ejército. La unidad dependía directamente de Presidencia y no del Ministerio de Defensa, lo que cambió en 2018. Con ella el Gobierno central podía actuar eludiendo la transferencia de competencias a las comunidades autónomas, por lo que no podía tratarse de una entidad de carácter civil. El brutal incendio que aquel verano arrasó más de 12.000 hectáreas en Guadalajara y se cobró la vida de 11 bomberos justificaba su necesidad. «Los miembros de esta unidad tienen que estar muy bien preparados, con capacidad física y mental de enfrentarse a situaciones extremas, con disponibilidad absoluta, reacción muy rápida y formación específica», explica un militar ex componente de la UME. «Yo me iba a mi casa con cuatro teléfonos», agrega.

Un mallorquín al frente

Seis tenientes generales han estado al mando desde su puesta en marcha. El primero fue precisamente un mallorquín: Fulgencio Coll, general del Ejército de Tierra ahora pasado a la política activa como concejal y portavoz de Vox en el Ajuntament de Palma, a cuyas elecciones concurrió como cabeza de lista en las últimas municipales, en 2019. «El entonces ministro José Bono me encargó la puesta en marcha de la UME para lo que se destinaron 250 millones. Me rodeé de los mejores, un equipo de 40 personas que trabajábamos sin descanso porque requería una enorme coordinación», relata Coll. «Y así conseguimos una unidad muy potente, primero discutida y ahora indiscutible, fundamental como elemento vertebrador de protección civil», aclara.

Externamente, la profesionalización y la capacidad de servicio bajo un espíritu de abnegación y entrega, ha granjeado una imagen positiva a la UME. Su intervención ha sido crucial en catástrofes como la gran tormenta de nieve Filomena o la erupción del volcán en La Palma. Actualmente está al cargo Francisco Javier Marcos Izquierdo.