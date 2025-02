«Algunos fondos de inversión presionan para comprar agroturismos»

Miquel Artigues preside la patronal de agroturimos y turismo de interior y pide a los gobernantes «más imaginación y menos ideología» .

¿Qué balance hace del año 2024 en cuanto a ocupación e ingresos?

—No nos podemos quejar. Ha sido un año muy bueno, con buenos índices de ocupación.

Ha sido un año de protestas en las calles contra la masificación turística. ¿Hay que poner limites al turismo?

—Sí. Hay que corregir los problemas que conlleva la actividad turística y los defectos de la masificación, pero no debemos olvidar que Mallorca es la capital del turismo y que vivimos de él.

El Gobierno español ha anunciado nuevas medidas con regulaciones específicas para las viviendas turísticas, como subir al 21 % el IVA para que tributen como actividad económica. ¿Qué le parece?

—Nadie duda de que el alquiler vacacional es una actividad económica y todo lo que sea luchar contra la oferta ilegal me parece bien.

Con el abandono por parte de Fòrum de la Societat Civil, GOB, Associació de Veïns de Palma y de partidos políticos como PSIB, Més y Podemos, ¿hay que dar por herido de muerte el Pacto de Sostenibilidad?

—La idea es buena, pero creo humildemente que sirve más de aula de escucha para que cada colectivo dé su opinión que para encontrar puntos en común y llegar a conclusiones que satisfagan a todos, lo cual es siempre muy difícil.

Usted fue muy crítico con la ley turística impulsada por el Govern del Pacte. Ya se ha reunido con los consellers de turismo del Ejecutivo y del Consell de Mallorca. ¿Qué puntos de la legislación turística y urbanística cree ABATI que hay que modificar?

—Los establecimientos de turismo de interior nacieron para hacer posible la restauración y el mantenimiento de los casals (grandes casas) de los pueblos respetando su identidad. Una interpretación laxa de la normativa ha permitido que se hayan hecho prácticamente edificios nuevos de turismo de interior. Lo que pedimos es que se recupere el espíritu de la ley, porque el turista que elige nuestra modalidad sabe que va a disfrutar de la esencia de una casa mallorquina auténtica.

¿Y respecto a los agroturismos?

—La finalidad de los agroturismos es garantizar el mantenimiento de les possesions y hacer rentable su explotación agraria, no la de llevar turistas al campo. Por eso, si la possessió tiene capacidad para alojar 20 personas sin ampliar volumen, no tiene sentido limitarla a 10. Hagamos una legislación imaginativa, no ideologizada, que se adapte a la finalidad para la que se crearon los agroturismos. También deberían repensarse algunas limitaciones del PIAT. Hay zonas en Mallorca donde las explotaciones agrarias de las possessions pueden no ser tan rentables, pero tienen un gran valor paisajístico y pueden servir de atractivo de turismo cultural y recreativo. O agroturismos que tienen colecciones de arte impresionantes. Tampoco tiene sentido la moratoria de plazas para los agroturismos, porque las possessions son las que son y no se pueden crear más.

¿Es bueno subir la ecotasa en verano y bajarla en invierno?

—A mí no me parece mal si todo el dinero que se obtiene con la ecotasa se destina a cuestiones ambientales y a la regeneración de zonas turísticas.

También se queja usted de las agroestancias…

—Distorsionan el mercado. Introducen una nueva figura legislativa que ya existe para dispensar al pequeño agricultor de una serie de obligaciones que Industria o Sanidad sí nos impone a nosotros. Sería más lógico dispensar de esas obligaciones a los agroturismos de menos de diez plazas.

¿Notan presión de inversores extranjeros para hacerse con ‘possessions’, agroturismos y establecimientos de turismo de interior, como ya está pasando con la vivienda?

—Sí, hay fondos de inversión que buscan agroturismos, aunque el 99,9 % está en manos locales y de momento, no se venden. Por eso es muy importante que la legislación favorezca la rentabilidad de los agroturismos y las possessions porque si los mallorquines no pueden mantenerlos, los comprarán los extranjeros.

Acaban de estar en Fitur ¿Es suficientemente conocida la oferta de turismo interior de Mallorca?

—Todavía hay bastante gente que se sorprende de que en Mallorca haya turismo rural. Hay que promocionar más nuestra oferta, por eso nos hemos asociado a la Asociación Española de Turismo Rural (ASETUR).

El reto es abrir todo el año…

—Cada vez hay más abiertos. Empezamos con un 1 % y ahora ya tenemos más de un 10 %. La idea es ir creciendo.

ABATI tiene 90 asociados, el 15 % del total de agroturismos y establecimientos de interior...

—Somos la única patronal del sector y para hacer valer nuestros derechos y defender nuestros intereses ante la administración necesitamos ser muchos. Por eso hago un llamamiento para que todos los agroturismos y establecimientos de turismo interior se asocien a ABATI.

¿Superarán en 2025 las cifras de 2024?

—Serán por el estilo. La buena noticia es que vuelve a aumentar la reserva anticipada después de la caída por la pandemia del coronavirus.