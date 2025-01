La Aemet advierte de un fin de semana lluvioso y con nevadas en Mallorca

Diumenge dia 2 seguim amb ruixats dispersos, però no seran ni tant intensos ni tan generalitzats com dissabte, també hi haurà estones de sol.

A Palma, concretament, es pot produir alguna precipitació ocasional, més probable fins a migdia.https://t.co/6g3TgJ8fl4 pic.twitter.com/WzRsURA2NW