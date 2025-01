Menys Turisme, Més Vida también ha criticado las medidas del Gobierno central en materia de vivienda: «Son insuficientes y tendrán un impacto muy leve en la situación de emergencia habitacional que sufren las Islas, con los precios de la vivienda disparados desde hace años. Las medidas ayudan a los rentistas a hacerse más ricos y no tendrán grandes efectos en la limitación de compra a extranjeros no comunitarios. Con todo el parque existente de vivienda vacía, no haría falta construir más».